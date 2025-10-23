I kveld møtes hjemmeboende pensjonister til middag

Kommer du til tida, så kommer du for tidlig. Annonsert oppstart er klokka 16.00, men riktig klokkeslett er 17.00.
Det forteller Kirsten Ormestad på vegne av Våle og Fon sanitetsforening, som arrangerer middag for hjemmeboende pensjonister i Re for sjette gang i kveld, torsdag 23. oktober 2025.
– Kan du sette inn i nettavisa at «Kanskje kommer kongen» begynner klokka 17.00 og ikke 16.00, som annonsert, spør Kirsten på melding til lokalavisa. Nok en gang blir det fullt rundt bordene på Re helsehus:
– Ja, det er fullt, bekrefter Kirsten. Etter annonsering i ReAvisa – vel og merke med feil klokkeslett…