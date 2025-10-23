Flommen kunne ha spolert alt sammen – men nå blir det noe av: – Mange spente barn og ungdommer

Revetal blir til Ringshaug, når godt over hundre unge korpsmusikanter samles denne helga for seminar og stor avslutningskonsert.

Våle skolekorps og Søndre Slagen skolekorps samarbeider om «A Night at the Oscars» denne høsten. Til helga skulle seminaret skulle holdes på Revetal ungdomsskole og den avsluttende konserten på Artilleriverkstedet i Horten søndag 26. oktober 2025.

Siden Revetal ungdomsskole fortsatt er mørklagt og stengt etter flommen den første lørdagen i oktober, sto det hele i fare. Men heldigvis har korpsene fått låne plass på Ringshaug ungdomsskole, så Revetal blir til Ringshaug denne helga.

Stort å spille i storkorps

Solveig Matiassen Knight, korpsleder i Våle skolekorps, forteller at ideen til samarbeidet kom da korpsene fikk felles hovedkorpsdirigent, Kim Arne Jensen. – Han er dyktig og kreativ og har mange gode ideer.

– Styreleder i Søndre Slagen og jeg syntes det var en fin anledning til å ha et samarbeid. Ved å spille i et større korps, et samarbeidskorps, vil vi kunne spille andre stykker enn de vanligvis har mulighet til.

Det er en opplevelse i seg sjøl å spille i storkorps. Det blir knytta nye vennskap.

– Det motiverer til å bli i korpset, og det gir ny spilleglede.

Seminar og stor konsert

– For aspirant og junior blir det en ekstra øvelse på lørdagen, og så generalprøve og konsert på søndagen, forteller Solveig om den kommende seminar- og konserthelga.

På forhånd har korpsmusikantene øvd på musikken med kulturskolelærerne sine og egne korps. Hovedkorpsene har allerede hatt en felles fredagsøvelse, og vil ha det igjen denne fredagen.

– Så er det overnattingsseminar fra lørdag til søndag med masse øving, først i de individuelle instrumentgruppene med innleide instruktører.

Så fellesøvelse med alle i begge hovedkorpsene.

Stort engasjement

– Kvelden blir supersosial med felles middag og aktiviteter. Etter, forhåpentligvis, noen timers søvn er det videre øvelser før generalprøve og konsert. En sosial setting som dette er morsomt, motiverende og de lærer masse, forteller Solveig til ReAvisa.

Til sammen vil det være godt over 100 musikanter i sving. Våle har rundt 35 musikanter, og Søndre Slagen har rundt 80. – De er entusiastiske og spente!, forteller Solveig om oppladning til ei stor helg for unge musikanter.

Det hele munner ut i en stor konsert med masse glamour og glitter. Alle gruppene spiller, og det blir sangsolister fra egne rekker.

Sjøl om det er musikk det dreier seg om, så er ei helg som dette så mye mer, også:

Flinke foreldre

– Å knytte bekjentskaper, få nye opplevelser og verdifull erfaring, det gir masse Vi har et godt miljø, men vi ser at dette blir en ekstra vitamininnsprøytning, forteller korpsleder i Våle til ReAvisa. Hun trekker også fram hvor viktig foreldrene er i gjennomføringa.

– Det er ikke noe problem å planlegge et såpass stort prosjekt når man har flinke, kreative og engasjerte korpsforeldre i begge korpsene. Korpsene drives jo på frivillig basis, så uten foreldrene går det ikke.

Om framtida sier hun: – Jeg er ikke fremmed for tanken om flere samarbeid. Vi har allerede 5K, som er et samarbeid med alle fem skolekorpsene i Tønsberg.

– Det er et populært arrangement, men for noen blir det litt i største laget med så mange involvert.

Senkede skuldre

– Med litt mindre forhold håper vi på samme læring og mestringsfølelse, men med skuldrene litt mer senket, forteller Solveig til lokalavisa, som planlegger å dekke konserten.

Billett koster kun kr 75 per stykk og kan kjøpes på billett.no. Alle under 16 år kommer inn gratis.

Konsertstart er klokka 16.00 søndag 26. oktober 2025.

