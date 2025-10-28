Forsikringa vurderer regresskrav mot kommunen

Samtidig som fokus er å sikre seg mot ny flom, kan det også bli en diskusjon rundt hvem som skal betale for flomskadene.

Forsikringsselskapet til Revetal invest AS, som eier og driver Re-torvet, har varsla Tønsberg kommune om et mulig regresskrav, det bekrefter kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran på Revetal.

Han har anslått et skadeomfang på rundt 100 millioner kroner etter flommen på Revetal lørdag 4. oktober 2025, det gjelder både næringsdrivende og privatpersoner som ble ramma av flommen. – Det er et anslag, det kan bli lavere og det kan bli høyere.

God dialog med kommunen

Martin Gran forteller at skadene og mesteparten av tapet som følger med flommen dekkes av forsikringa. Han blander seg ikke inn i forsikringsselskapets varsel om mulig regresskrav til kommunen.

Det vil i så fall være en sak mellom forsikringa og kommunen. – Vi har en god dialog med kommunen nå, og vi har mest fokus på at det ikke skal skje igjen, understreker Martin Gran i prat med ReAvisa.

Skulle det komme til et regresskrav fra forsikring til kommune, så vil det være fordi selskapet mener at kommunen må ta sin del av ansvaret for flommen og sin del av regninga.

Det måtte være hvis forsikringsselskapet mener at kommunen ikke har gjort det de burde gjøre for å sikre seg mot flom. Et krav er ikke sendt, men et varsel.

– For tidlig å konkludere i hva årsaken var

Tønsberg kommune ved kommunalsjef for plan, eiendom og teknikk kommenterer et mulig regresskrav slik: – Det er alt for tidlig å konkludere i hva som var årsaken til det som skjedde under flommen, sier Torunn Årset til ReAvisa.

– Mest sannsynlig er det mange faktorer som sammen med klimaendringer påfører oss alle skader. Vi jobber med å undersøke dette opp mot de data vi har, og hvordan dette eventuelt kan forhindres i framtida, og det er vårt viktigste fokus nå.

Det er kjøpmann og sentrumsutvikler i fjerde generasjon på Revetal Martin Gran helt enig i, med håp om fortgang i tiltak og løsninger for framtida – for å unngå flom på Revetal igjen.

Les mer om hva som ble gjort og ikke gjort etter den første store flommen på Revetal for ti år siden her: Kommunen droppa å bruke 10 millioner på flomsikring – nå kommer flomskadene på rundt 100 millioner.

