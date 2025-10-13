Alle møter i dag på en mørklagt ungdomsskole: – Vanskelig situasjon, men vi løser det

I dag samles de ansatte for å legge en plan for hjemmeskole de neste par ukene, og elevene henter sine skole-PC-er. Kommunalsjefen var også på plass, og lokalavisa spurte om ett par ord: – Det er egentlig bare ett ord: Trist.

Kommunalsjef Espen I. Riiser og Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen tok i mot alle ansatte til et planleggingsmøte mandag morgen. Elever møter en lapp på døra med et telefonnummer å ringe, for å komme inn for hente PC.

En mørklagt ungdomsskole har som unntak en eneste strømkilde. En skjøteledning fra Revetal barnehage. Ellers blir det alternative klasserom og lærerværelse på bibliotek og kommunehus.

En skjøteledning til hjelp

Flommen for to helger siden ødela mye på Revetal. Også strømtavla som styrer strømmen på Revetal ungdomsskole, Revetal svømmehall og Revetalhallen. Etter det ReAvisa har forstått, så hjelper det lite med nødstrøm til skolen når tavla som styrer strømmen er ødelagt.

Bortsett fra den ene skjøteledningen med svært begrensa nødstrøm for å spre litt lys over fellessamlinga for de ansatte denne morgen. Skolen er uten strøm, internett og ventilasjon etter flommen.

Planen legges for to uker med hjemmeskole, der elevene skal samles trinnvis minst en gang hver uke. Ellers blir det skole via Teams for det meste for de fleste av elevene.

Kommunalsjef Espen I. Riiser var også på plass, og lokalavisa spurte om ett par ord: – Det er egentlig bare ett ord: Trist.

God plan for god skole

Elevene har allerede vært ei uke borte fra skolen, med høstferie. Nå blir det enda ett par uker hjemme: – Vi må gjøre det beste ut av det. Jeg er sikker på at det legges en god plan her nå, for en god skole.

– Så får vi håpe det blir med to uker, at tidsplanen holder – og kanskje til og med vi kan komme tilbake til normalen før planen.

Kommunalsjefen for skole forteller at det er god kommunikasjon med teknisk, med situasjonsrapporter underveis.

– Vi driver med hvert vårt, men prøver å løse det til det beste. Dette er en vanskelig situasjon, men vi løser det.

Ting tar tid

Det var torsdag i forrige uke at alle elever og foresatte ble informert om hjemmeskole etter høstferien. – Dette har ikke skjedd oss før, så dette er helt nytt for oss, sier Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen til ReAvisa om en ungdomsskole uten strøm, ventilasjon eller internett.

– Men hjemmeskole, det har vi erfaring med fra pandemien, sa Revetal-rektoren til ReAvisa. Også Revetal ungdomsskole ble rammet av Revetal-flommen lørdag 4. oktober 2025.

Kjelleren under Revetalhallen sto under vann og der står det også ei strømtavle som styrer strømmen til Revetalhallen, Revetal svømmehall og Revetal ungdomsskole.

Tavla ble totalskadd og ny er bestilt. Det tar tid å få ny, og det tar også tid å montere den opp og sette den i drift.

Også fra arkivet: Løsningen er ei ny stikkrenne under Bispeveien.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.