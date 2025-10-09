Ungdomsskolen stengt – strømmen blir borte i ukevis

– Dette har ikke skjedd oss før, så dette er helt nytt for oss, sier Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen til ReAvisa om en ungdomsskole uten strøm, ventilasjon eller internett. – Men hjemmeskole, det har vi erfaring med fra pandemien.

Også Revetal ungdomsskole ble rammet av Revetal-flommen lørdag 4. oktober 2025. Kjelleren under Revetalhallen sto under vann og der står det også ei strømtavle som styrer strømmen til Revetalhallen, Revetal svømmehall og Revetal ungdomsskole.

Tavla ble totalskadd og ny er bestilt. Det tar tid å få ny, og det tar også tid å montere den opp og sette den i drift. Derfor snakker vi tre uker, der en uke har vært høstferie.

– Bare trist

Revetal-rektor Mona Elisabeth Larsen har i dag, torsdag 9. oktober 2025, informert elever og foresatte om at skolen blir stengt i to uker etter høstferien. Skulle strømmen være tilbake tidligere, åpner skolen tidligere, forteller hun til ReAvisa.

– Sånn som det ser ut nå, så trenger vi tre uker. Strømtavla er estimert levert 22. oktober, så tar det ett par dager å montere. Alt før blir bare en bonus.

Fasiten blir hjemmeskole. – Det er bare trist, sier rektoren om de voldsomme følgene av uværet.

Alternative lokasjoner

Fordelen er at det er god kunnskap og erfaring med hjemmeskole, etter pandemien i 2020 og 2021. Det blir undervisning på Teams for de aller fleste elevene. Rektor forteller at hun vil samle alle elevene hvert fall en gang hver uke, trinnvis.

Dagen i dag går med til å finne alternative klasserom til sårbare elever, det blir på biblioteket, kommunehuset, og så videre. Også lærerne vil jobbe på kommunehuset, i den gamle kommunestyresalen i øverste etasje.

– Der er det strøm og internett, så der skal vi få jobba, sier en rektor som går på utfordringene sammen med staben sin på Revetal ungdomsskole. – Vi prøver å innlosjere oss på alternative lokasjoner.

Gamleskolen var stengt én dag

Under høststormen «Amy» ble det store skader rundt om i Re generelt og på Revetal spesielt. Dette er den tredje flommet på Revetal på ti år, den første store skjedde i september 2015, den andre var på vårparten i 2017. Dette var før Revetal ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 2017.

I 2015 stengte den gamle skolebygningen én dag på grunn av flommen den gang, fram til alt var sikra og alt var avklart med vann og strøm. Så var skolen i normal drift igjen allerede dagen etter.

Den nye skolen er nå satt helt ut av spill etter denne flommen. Hele skolen er mørklagt.

Tilbake siste mandag i oktober

Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen synes det er trist å ikke kunne ta i mot elevene igjen etter høstferien, mandag 13. oktober 2025. Første ordinære skoledag etter høstferien blir mandag 27. oktober 2025.

– En skole uten elever, det er jo ikke bra. Vi ønsker å være sammen med elevene våre, vi vil ha de fysisk tilstede her på skolen. Det er det som er skole.

Mandag morgen vil kommunalsjef Espen Riiser komme og møte de ansatte klokka 08.00. Elever kan komme og hente sine PC-er samme mandag.

