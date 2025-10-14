TV-aksjonen 2025: Mangler hundrevis av bøssebærere

– Foreløpig er det under hundre som har meldt seg, så vi må virkelig klare å mobilisere nå de siste dagene for å få dette til. Det trengs 511 totalt.

Det forteller ordfører i Tønsberg, Frank Pedersen. Med bare dager igjen til årets TV-aksjon søndag 19. oktober 2025. Bøssebærere er fortsatt viktig, understreker han:

Sjøl om folk flest har lite kontanter liggende, og stadig flere velger å bidra via Vipps, mener ordføreren at bøssebærerne er helt avgjørende for at TV-aksjonen skal bli vellykka.

Viktig med bøssebærere

– Det er under bøsseaksjonen at de store beløpene samles inn. Det ser vi hvert år. Sjøl om folk velger å støtte via digitale betalingsløsninger, så er det nok helt avgjørende at de får en påminnelse og et besøk på døra, sier ordfører-Frank. Skal alle få besøk, trengs det 511 bøssebærere. Nå mangler det over 400 på det.

I dag starta ringedugnaden der det lokale næringslivet fikk en telefon fra ordføreren. I tidligere Re kommune-tider lå bygda vår på toppen av giverstatistikken, både fra næringsliv og private, i TV-aksjonen.

En meningsfull søndagstur

Ordføreren oppfordrer folk vil stille opp og bli med på dugnaden, også i år. – Jeg tror at alle som har vært bøssebærere kan skrive under på at det er veldig hyggelig opplevelse.

– Nå håper jeg at folk vil melde seg, og bli med på det som både er en viktig, meningsfull og hyggelig søndagstur.

Du kan registrere deg som bøssebærer på TV-aksjonen sine nettsider (ekstern lenke).

Spesielt sårbare i krig og konflikt

I år går pengene fra TV-aksjonen til Atlas-alliansens arbeid blant mennesker med funksjonsnedsettelser i fattige og krigsrammede land. – Atlas-alliansen er kanskje ikke veldig kjent, men dette er en paraplyorganisasjon for åtte organisasjoner som driver et internasjonalt arbeid for funksjonshemmede.

– Pengene som samles inn på søndag skal sikre skolegang for flere barn med funksjonsnedsettelser, og bidra at flere får nødvendig helsehjelp og tilgang på hjelpemidler som krykker og rullestoler.

– I tillegg skal aksjonen bidra til at nødhjelp kommer fram. Vi veit at funksjonshemmede er spesielt sårbare i krig og konflikt, sier ordfører-Frank.

Åtte foreninger i samarbeid

Disse organisasjonene utgjør Atlas-alliansen: Norges Handikapforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norges Blindeforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Ryggmargsbrokk- og Hydrocefalusforeningen, Mental Helse Ungdom, Norges Døveforbund og Stiftelsen Signo.

Midlene fra årets TV-aksjon skal brukes til å hjelpe mennesker i Palestina, Ukraina, Etiopia, Nepal, Tanzania, Uganda og Zambia.

Her i Re har det også tidligere vært for få bøssebærere, men da har vi alltid mobilisert og dekt alle rodene til sjuende og sist.

