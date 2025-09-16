Starter opp våke-tjeneste på Re helsehus

Re Røde Kors starter opp et nytt tilbud på Re helsehus: Våketjeneste. Det er et tilbud til døende og deres pårørende om nærvær i livets siste stund.

– Re Røde Kors mener at ingen skal måtte dø aleine eller føle på ensomhet i siste fase av livet. Vi vil nå tilby denne tjenesten til pasienter og pårørende på Re helsehus, og ønsker derfor å knytte til oss flere frivillige våkere lokalt i Re som vil bidra til dette, melder lokalforeninga i en epost til ReAvisa.

– Vi arrangerer kurs for nye våkere lørdag 27. september, på Distriktskontoret i Tønsberg. Velkommen inn i en meningsfull og viktig aktivitet.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Inger Marie Moe på epost inger.marie.moe@redcross.no eller på telefon 932 20 593.

