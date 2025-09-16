Åpen kirke etter dødsfall: – Åpenhet er det eneste rette

Sogneprest Ragnhild Christophersen holder Undrumsdal kirke åpen onsdag kveld og det blir en minnekortesje i forkant. Familien ønsker åpenhet rundt dødsfallet til 16 år gamle Lucas.

Sognepresten oppfordrer lokalavisa til å fortelle om åpen kirke, så alle som trenger det kan komme sammen i sorgen. – Mange kjenner nå på sorg og fortvilelse over at 16 år unge Lucas ble funnet død i helga. Undrumsdal kirke holder åpent fra klokka 19.00 onsdag 17. september 2025.

– Det kan være godt å komme sammen oppi alt det vonde, når vi har opplevd noe så vondt som å miste en av våre ungdommer. Dette året har vi mista tre flotte ungdommer. Dette preger oss alle, sier Ragnhild Christophersen til ReAvisa.

Familie i bunnløs sorg

Det blir lys-tenning og et sted å være sammen, til toner fra kantor Truls Gran. Familien velger å være åpne om dødsfallet i håp om at ingen andre skal oppleve den bunnløse sorgen de står oppi.

– Kirka er åpen så lenge det er folk der. En kan komme og gå som en ønsker. Ord blir fattige, sier sognepresten som oppfordrer alle som trenger det å komme sammen i sorgen.

Lucas elska alt som durer og det vil bli en minnekortesje i forkant av åpen kirke, med oppmøte utafor kirka fra klokka 18.00.

– Håper det kommer alt fra ATV-er, traktorer, amcar – alt mulig.

Åpenhet er det eneste rette

Det forteller mammaen til Lucas, Tonje Kristin Røed. Hun forteller at han var en skikkelig arbeidskar og deler bilde av Lucas i arbeidstøy. – Det var akkurat sånn han var. Han betydde veldig mye for veldig mange, og han hjalp alle som trang hjelp til alt mulig.

Tonje forteller at sjøl om familien er i bunnløs sorg, setter de pris på kommunens kriseteam, politiet de har vært i kontakt med, og alle som stiller opp i bygda.

Lucas Røed Nilsen (16) valgte å avslutte livet. – For familien er åpenhet det eneste rette, sier mamma Tonje Kristin som tok initiativ til minnekortesje før åpen kirke.

– Kom gjerne i arbeidsklær – det er helt i Lucas sin ånd.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Mental Helse: Telefon 116 123

Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge: Telefon 116 111

Kors på halsen (drevet av Røde Kors): Telefon 800 333 21

SnakkOmPsyken.no: Chattetilbud drevet av Blå Kors

Lokalt i kommunen:

UngArena+ som holder til i Prestegaten 3 i Tønsberg: Telefon 949 83 578

Gratis og åpent for ungdom i alderen 13 – 25 år som sliter med psykososiale utfordringer

Ved akutte tilfeller, ring 113.