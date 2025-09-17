Legger ned menighet i Re

En egen menighet i sentrum av Re kan bli en realitet igjen, hvis det blir et eget lokale for dette i framtida. Men nå er det slutt etter tjue år med Revetal menighet.

Revetal menighet legges nå ned, melder Kirken i Re på Menighetssidene i den ferske papiravisa: – Vi takker så mye for all støtten i arbeidet med barn, unge og barnefamilier på Revetal. Det har vært til stor hjelp i arbeidet (…).

Menigheten har eksistert i tjue år, og den kom til i 2005 med nytt bostedsmønster i Re, med Revetal som nytt sentrum i den nye Re kommune. – Da var det behov for å prøve å plante en menighet lokalt med søkelys på de unge.

Slutt for prosjektet Revetal menighet

– Nå er imidlertid tida kommet for å ta en pust i bakken og la soknene fortsette arbeidet med kirke og menighet i Re. I mange år har Revetal være et levende fellesskap med egen prest/leder, gudstjenester, cellegrupper, misjonsavtale, misjonsarrangementer, barneklubb, søndagsskole, med mer.

– Pandemi og generasjonsskifte har vært krevende, forteller Kirken i Re, og uten eget lokale har det blitt vanskelig å fortsette arbeidet.

– Menighetssenter på Revetal er fortsatt et håp og forhåpentligvis framtidig realisering, heter det på menighetssida i denne ReAvisa.

– Styret har derfor besluttet å legge ned prosjektet Revetal menighet.

