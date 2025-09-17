Les papiravisa på nettavisa – september 2025

Det gikk så sagflisen spruta på Åpen gård på Bygdetunet Brår, og det er noe av alt det du kan lese om i den ferske ReAvisa. Her finner du hele avisa – gratis å lese, både på papir og nett. Vil du plukke med deg ei fysisk avis, så finner du den i avishyller overalt i Re og omegn – sjekk hvor her.

Visste du at Stange gjestegård og en vingård i Nord-Italia samarbeider tett, og at det gir oss en deilig smak av Italia her i Re? Les mer om det den ferske ReAvisa.

Og visste du at vi har en roer bosatt i Fon, med sjølvaste Olaf Tufte som trener – med det sportslige siktet stilt målretta inn mot OL i Los Angeles i 2028?

40 år med farge og fantasi

Eller visste du at det går helt fint an å bli profet i eget land, tvert i mot det ordtaket sier? For Otto Junior er gitar-gud i egen hjembygd. Et fullsatt Kulturhuset Elverhøy sa «hade» og heier han ut på Asia-turné.

Og du veit neppe hvor mye kreativitet som utspiller seg bak husets fire vegger: Kreative sambygdinger forbereder Høstmesse på samfunnshuset – 40 år etter at messa ble arrangert første gang. I jubileumsåret er den større enn noen gang.

Du visste kanskje hvor mye edelt metall unge idrett-talenter fra bygda vår håver inn, for vi har skrivi om en del av det på nettavisa – i papiravisa har vi samla alt på sportssidene.

Re som kultursted

Det er klart for Re-mila seinere i høst, 11 år etter at den starta opp har IL Ivrig tatt over som arrangør. I avisa kan du lese siste nytt fra massevis av lag og foreninger i bygda vår, som vanlig.

Det skjer som alltid mye på kulturfronten i bygda vår, der Gregershølet og omegn sangensemble skal synge for pensjonistene, det er fester og oktoberfest og konserter og samlinger av mange slag.

Kanskje har du sett alle rundballene med påskriften «Fosterhjem.no»? Forklaringa på stuntet får du i denne papiravisa.

Viking-monument

Re-daksjonen har latt seg fascinere og imponere av det fantastiske monumentet «Sverd i stein» som etter åtte års arbeid er på plass ved gravhaugen på Våle prestegård.

Når det gjelder politi og krim: Det er tatt ut tiltale mot en Re-bonde som må møte i retten, tiltalt for grov dyremishandling. Det har vært en tragisk ulykkessommer, og fortsatt tar politiet beslag i førerkort når de avholder fartskontroller her i Re.

Dette er lesestoff i lokalavisa, krydra med nyttige lokale annonser fra lokalt næringsliv, foreningsliv og kulturliv – vel bekomme!

Ukas dypdykk

Og bare så det er nevnt: Siden sist har vi valgt inn et nytt Storting, og vi har samla alt om valget sett med Re-øyne, alt om valgresultatet i Re, og høydepunktene fra valgkampen – en oppsummering, rett og slett.

Så holdt vi på å glemme en snutt om Re frivilligsentral og deres spennende «Ukas dypdykk» – les mer om det i den ferske papiravisa. Allerede samme dag som avisa gis ut blir det første dypdykk.

Pluss mye, mye, mye mer godt lokalt lesestoff. Og annonser, selvfølgelig, som betaler gildet, sammen med trofaste lesere som donerer en slant nå og da. ReAvisa er annonse- og folkefinansiert.

