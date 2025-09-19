Denne helga skal «alle» hit: – Regner med mye folk

Loppemarked, høsttradisjonen tro, denne helga. Med auksjon søndag klokka 12, som seg hør og bør. Da blir det svært så folksomt på Elverhøy, nok en gang.
Det blir loppemarked i regi av Vå-Ra-koret, i år igjen: Lørdag 20. september 2025 fra klokka 10.00 til 16.00 og søndag 21. september 2025 fra klokka 10.00 til 15.00, på Elverhøy i Ramnes.
Her får du kjøpt flotte klær, tekstiler, bøker, CD-er, plater, møbler, sportsutstyr, redskap, elartikler, lamper og masse annet. Og det blir auksjon søndag klokka 12.00.
Fast høsttradisjon i bygda vår
Dette loppemarkedet er en fast høsttradisjon her i bygda vår, de siste åra har det holdt til på Kulturhuset Elverhøy. Der har det vært stor aktivitet i lange tider, med en enorm dugnadsinnsats for å få alt på plass.
– Vå-Ra-koret er en herlig gjeng som øver på Kulturhuset Elverhøy på tirsdager. Deres loppemarked er begynt å bli legendarisk, for her er det mye lopper og gode folk, forteller Kulturhuset Elverhøy på sine sosiale medier.
– Her kan man finner det meste, og siste innspurt er i gang. Her er noen bilder fra i dag – til helga er det enda mer orden; og enda flere lopper!, skriver kulturhuset med noen bilder attåt.
– Vi håper på mange besøkende som koser seg på loppis – det er mye godt i kafeteriaen, og på søndag er det også auksjon. Velkommen skal dere være.
Inntektene fra loppemarked-helga går til å drifte voksenkoret i bygda vår. Og forresten – her får du også den ferske utgaven av ReAvisa.