I år er datoen søndag 28. september, for første gang står IL Ivrig bak arrangementet, og Re-mila er fortsatt et mosjonsløp for absolutt alle.
Heia Re-mila som feirer 10 år – se ReAvisa-bildene fra i fjor.
I fjor feira løpefesten på Revetal ti år, og Re-mila-generalen Erling Schjetne fra Ramnes varsla mer eller mindre sin avtreden som sjef for løpefesten siden den spede start for Re-mila i 2014. I våres ble det klart at IL Ivrig tok over ansvaret.
Nå i innspurten av uka før den store løpefest-helga melder IL Ivrig til lokalavisa: – Vi ligger foran tallene fra fjorårets påmelding, været er meldt bra, løypene er kontrollmålte. Så vi er klare!
Premie til alle
Alle distanser har start og mål i Revetalparken. Foreløpig tidsplan viser at første start går klokka 14.00 med 600 meter barneløp (0-10 år, født 2015 eller tidligere). Klassevis start med fem minutters mellomrom, 5. klasse først, barnehagebarn til slutt.
Så går det slag i slag med start klokka 14.30 for 2,5 km 10-15 år, født 2010-2015. Start klokka 15.00 for 5 og 10 km fellesstart (11-99 år, født 1925-2014). Alle deltakere får medalje.
I tillegg er det premiering av klassevinner og beste løperne på hver distanse. Re-mila har ei informativ nettside med all info om løpefesten, sjekk remila.no (ekstern lenke).
