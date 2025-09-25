I år er datoen søndag 28. september, for første gang står IL Ivrig bak arrangementet, og Re-mila er fortsatt et mosjonsløp for absolutt alle.

I fjor feira løpefesten på Revetal ti år, og Re-mila-generalen Erling Schjetne fra Ramnes varsla mer eller mindre sin avtreden som sjef for løpefesten siden den spede start for Re-mila i 2014. I våres ble det klart at IL Ivrig tok over ansvaret.

Nå i innspurten av uka før den store løpefest-helga melder IL Ivrig til lokalavisa: – Vi ligger foran tallene fra fjorårets påmelding, været er meldt bra, løypene er kontrollmålte. Så vi er klare!

Premie til alle

Alle distanser har start og mål i Revetalparken. Foreløpig tidsplan viser at første start går klokka 14.00 med 600 meter barneløp (0-10 år, født 2015 eller tidligere). Klassevis start med fem minutters mellomrom, 5. klasse først, barnehagebarn til slutt.

Så går det slag i slag med start klokka 14.30 for 2,5 km 10-15 år, født 2010-2015. Start klokka 15.00 for 5 og 10 km fellesstart (11-99 år, født 1925-2014). Alle deltakere får medalje.

I tillegg er det premiering av klassevinner og beste løperne på hver distanse. Re-mila har ei informativ nettside med all info om løpefesten, sjekk remila.no (ekstern lenke).

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.