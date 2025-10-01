Hyggelig middag for hjemmeboende pensjonister i Re

For sjette gang inviterer sanitetsforeninga til gratis middag og underholdning på Re helsehus – og her har det blitt fullt hus, hver gang.

Våle sanitetsforening arrangerte «Kanskje kommer Kongen» første gang på vårparten i 2023, dette er en gratis middag med underholdning for hjemmeboende pensjonister i Re. Så ble det gjentatt høsten 2023, og siden har det blitt arrangert vår og høst i både 2024 og nå i 2025.

Neste dato er 23. oktober 2025, og det skjer som vanlig på Re helsehus. Arrangør er fortsatt sanitetsforeninga, men navnet er utvida med også Fon siden sist. Dette blir sjette gang dette arrangeres.

Påmeldingsfrist er 20. oktober, eller til det er fullt. Og det har det vært, hver eneste gang, enda det er blitt utvida med flere plasser for å få med enda flere.

Påmelding kan gjøres til Våle og Fon sanitetsforening, ved Kirsten Ormestad, på telefon 918 88 417.

