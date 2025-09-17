Ekstraordinært årsmøte med én sak på agendaen

Alle medlemmer er invitert til å stemme over en eneste sak når idrettslaget kaller inn til ekstraordinært årsmøte klokka 19.00 onsdag 2. oktober 2025.

– Ramnes Idrettsforening avholder ekstraordinært årsmøte i Underetasjen, Ramneshallen, klokka 19.00 torsdag 2. oktober 2025, informerer styret i en epost til ReAvisa:

– Eneste sak på møtet er kjøp av ny løypemaskin, heter det i innkallelsen til det ekstraordinære årsmøtet. En så stor investering at det må forankres i et årsmøtevedtak.

Flere grunner til å investere i ny maskin

– For ytterligere info se hjemmesiden til Ramnes IF www.ramnesif.no, heter det i innkallingen: «Ramnes har de to siste åra jobbet aktivt med å skaffe finansiering til kjøp av ny løypemaskin», står det skrevet.

«Årsaken til at det er ønskelig med ny løypemaskin er at den vi eier i dag er forholdsvis bred og derfor krever en bred trase i terrenget, noe som er utfordrende med hensyn på tillatelse fra grunneierne».

Den gamle løypemaskinen begynner å bli – gammel.

Hovedstyret innstiller på kjøp av ny maskin

«I tillegg er det i løpet av de to neste åra behov for forholdsvis store og kostbare reparasjoner/utskiftinger på eksisterende løypemaskin». En ny maskin vil også gi langt lavere vedlikeholdskostnader framover.

Skigruppa har innhenta pristilbud fra to leverandører. Det er en stor investering for idrettslaget i Ramnes, som skal opp til diskusjon og vedtak på det ekstraordinære årsmøtet.

«Hovedstyret innstiller på at det kjøpes ny løypemaskin innen utgangen av 2025». Mer kan du lese på Ramnes IF sine nettsider (ekstern lenke).

