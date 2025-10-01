A-lag-premiere i dag: Erling Braut Haaland første gjest

Første episode i andre sesong er nå ute, etter stor suksess med A-laget. Vi skal ikke røpe så mye, men allerede første spørsmål setter standarden. Og det er Jon fra Re som stiller det.

Reingene Jon Råum Christensen (25) og Ingvill Mikkelsen Ringen (25) er to av reporterne på A-laget, som nå er å se på TV-skjermen med nye episoder i en ny sesong utover høsten og i romjula.

Det var i romjula i fjor at suksess-serien hadde premiere på første sesong. Ganske snart ble det bekrefta en sesong 2, og det blir også en sesong 3 med premiere om ett års tid.

– Vær hilset, Norges aller beste fotballspiller

I sesong 2 er det en fantastisk rekke med gjester: Fotballspiller Erling Braut Haaland, influenser Sofie Steen Isachsen, komiker Atle Antonsen, musiker Chirag Patel, skuespiller og serieskaper Henriette Stenstrup og Norges rikeste Gustav Magnar Witzøe.

I første episode i sesong to venter spente reportere på første gjest ut, fotballspilleren Erling Braut Haaland – som neppe trenger noen lengre introduksjon:

– Vær hilset, det er en stor ære å møte Norges aller beste fotballstjerne, sier reingen Jon Råum Christensen, som også stiller første spørsmål:

– Du elsker jo fotball og du er jo rik og sånn

– Men Erling, kunne du tenkt deg å bruke formuen din til å samarbeide med forskerne om å utvikle ekte svevebrett, sånn at vi muligens kan klare å arrangere flyvende fotballkamper over skyene, akkurat som i «Back to the Future»?

– Kanskje det? Jeg har aldri…. Hvordan har du klart å komme på akkurat det du sa der?

– Du elsker jo fotball og du er jo rik og sånn.

Gullruten-vinnere fra Re

Første sesong av A-laget ble sett av nesten 1,3 millioner. Sesong 2 har premiere i dag 1. oktober 2025 og består i første omgang av seks episoder som kommer hver onsdag i NRK TV og på lørdager klokka 19.45 på NRK1.

De to siste episodene i sesong 2 skal sendes i romjula. Det er allerede klart at det blir enda en sesong av A-laget, sesong 3 er planlagt til høsten 2026.

A-laget vant Gullruten for beste underholdningsprogram etter sesong 1. I forkant var ReAvisa blant de første til å omtale programmet, les mer her.

