A-lag-premiere i dag: Erling Braut Haaland første gjest

Første episode i andre sesong er nå ute, etter stor suksess med A-laget. Vi skal ikke røpe så mye, men allerede første spørsmål setter standarden. Og det er Jon fra Re som stiller det.
Bakgrunn: Jon og Ingvill fra Re blir en del av gullrekka på NRK.
Sjekk også: Gullruten til reinger: – Tusen takk for deres støtte.
Reingene Jon Råum Christensen (25) og Ingvill Mikkelsen Ringen (25) er to av reporterne på A-laget, som nå er å se på TV-skjermen med nye episoder i en ny sesong utover høsten og i romjula.
Det var i romjula i fjor at suksess-serien hadde premiere på første sesong. Ganske snart ble det bekrefta en sesong 2, og det blir også en sesong 3 med premiere om ett års tid.
– Vær hilset, Norges aller beste fotballspiller
I sesong 2 er det en fantastisk rekke med gjester: Fotballspiller Erling Braut Haaland, influenser Sofie Steen Isachsen, komiker Atle Antonsen, musiker Chirag Patel, skuespiller og serieskaper Henriette Stenstrup og Norges rikeste Gustav Magnar Witzøe.
I første episode i sesong to venter spente reportere på første gjest ut, fotballspilleren Erling Braut Haaland – som neppe trenger noen lengre introduksjon:
– Vær hilset, det er en stor ære å møte Norges aller beste fotballstjerne, sier reingen Jon Råum Christensen, som også stiller første spørsmål:
– Du elsker jo fotball og du er jo rik og sånn
– Men Erling, kunne du tenkt deg å bruke formuen din til å samarbeide med forskerne om å utvikle ekte svevebrett, sånn at vi muligens kan klare å arrangere flyvende fotballkamper over skyene, akkurat som i «Back to the Future»?
– Kanskje det? Jeg har aldri…. Hvordan har du klart å komme på akkurat det du sa der?
– Du elsker jo fotball og du er jo rik og sånn.
Gullruten-vinnere fra Re
Første sesong av A-laget ble sett av nesten 1,3 millioner. Sesong 2 har premiere i dag 1. oktober 2025 og består i første omgang av seks episoder som kommer hver onsdag i NRK TV og på lørdager klokka 19.45 på NRK1.
De to siste episodene i sesong 2 skal sendes i romjula. Det er allerede klart at det blir enda en sesong av A-laget, sesong 3 er planlagt til høsten 2026.
A-laget vant Gullruten for beste underholdningsprogram etter sesong 1. I forkant var ReAvisa blant de første til å omtale programmet, les mer her.
