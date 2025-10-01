Dato: av

A-lag-premiere i dag: Erling Braut Haaland første gjest

NY SESONG: Sesong 1 ble en stor suksess, i dag er det premiere på sesong 2. Og det er bekrefta at det blir en sesong 3, også. Reingene Jon og Ingvill blir å se på skjermen utover høsten, på A-laget. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Første episode i andre sesong er nå ute, etter stor suksess med A-laget. Vi skal ikke røpe så mye, men allerede første spørsmål setter standarden. Og det er Jon fra Re som stiller det.

Bakgrunn: Jon og Ingvill fra Re blir en del av gullrekka på NRK.

Sjekk også: Gullruten til reinger: – Tusen takk for deres støtte.

Reingene Jon Råum Christensen (25) og Ingvill Mikkelsen Ringen (25) er to av reporterne på A-laget, som nå er å se på TV-skjermen med nye episoder i en ny sesong utover høsten og i romjula.

Det var i romjula i fjor at suksess-serien hadde premiere på første sesong. Ganske snart ble det bekrefta en sesong 2, og det blir også en sesong 3 med premiere om ett års tid.

– Vær hilset, Norges aller beste fotballspiller

REPORTERE: Dette er noen av reporterne på A-laget. Ingvill fra Re lengst til høyre, i midten. Faksimile: Monster, NRK.

I sesong 2 er det en fantastisk rekke med gjester: Fotballspiller Erling Braut Haaland, influenser Sofie Steen Isachsen, komiker Atle Antonsen, musiker Chirag Patel, skuespiller og serieskaper Henriette Stenstrup og Norges rikeste Gustav Magnar Witzøe.

I første episode i sesong to venter spente reportere på første gjest ut, fotballspilleren Erling Braut Haaland – som neppe trenger noen lengre introduksjon:

– Vær hilset, det er en stor ære å møte Norges aller beste fotballstjerne, sier reingen Jon Råum Christensen, som også stiller første spørsmål:

– Du elsker jo fotball og du er jo rik og sånn

ARBEIDSKAR: Når ikke Jon er på TV-opptak, jobber han på Smiløkka arena på Vear. Blant annet med montering og klargjøring av bensinkanner. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Men Erling, kunne du tenkt deg å bruke formuen din til å samarbeide med forskerne om å utvikle ekte svevebrett, sånn at vi muligens kan klare å arrangere flyvende fotballkamper over skyene, akkurat som i «Back to the Future»?

– Kanskje det? Jeg har aldri…. Hvordan har du klart å komme på akkurat det du sa der?

– Du elsker jo fotball og du er jo rik og sånn.

Gullruten-vinnere fra Re

KOKKELERER: Når ikke Ingvill er på TV-opptak, jobber hun i kantina på Smiløkka arena på Vear. Det setter A-lag-kollega Jon stor pris på, han elsker maten hennes. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Første sesong av A-laget ble sett av nesten 1,3 millioner. Sesong 2 har premiere i dag 1. oktober 2025 og består i første omgang av seks episoder som kommer hver onsdag i NRK TV og på lørdager klokka 19.45 på NRK1.

De to siste episodene i sesong 2 skal sendes i romjula. Det er allerede klart at det blir enda en sesong av A-laget, sesong 3 er planlagt til høsten 2026.

A-laget vant Gullruten for beste underholdningsprogram etter sesong 1. I forkant var ReAvisa blant de første til å omtale programmet, les mer her.

SMILØKKA ARENA: Reingene jobber på Smiløkka arena på Vear til daglig, og reiser inn til Oslo for TV-jobbing med A-laget. Da ReAvisa skreiv om dette første gang, hadde ikke programmet fått navnet sitt engang. Jon og Ingvill var veldig spente på TV-prosjektet. Simen Førsund er daglig leder på Smiløkka. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Bakgrunn: Jon og Ingvill fra Re blir en del av gullrekka på NRK.

Sjekk også: Gullruten til reinger: – Tusen takk for deres støtte.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om folk i Re.

,