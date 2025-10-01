Dato: av

Truls feirer 25 år bak tangentene

KANTOR: Truls Gran har vært ansatt i Re-kirken i 25 år denne høsten. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

– Bli med på en musikalsk feiring torsdag kveld, inviterer Kirken i Re.

Kantor Truls Gran feirer 25 årsjubileum som organist i Re. Han starta opp i Ramnes kirke i september år 2000, og har nå spilt i kirka i 25 år.

– På konserten blir det gjenhør med musikken han har spilt opp gjennom alle disse åra på gudstjenester og konserter.

Gratis inngang, alle velkommen

– Bli med på en musikalsk feiring i Ramnes kirke torsdag 2. oktober fra klokka 19.00, inviterer Kirken i Re. – Truls lover stor variasjon.

Det er gratis inngang, alle er velkommen.

