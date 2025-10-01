Ukas dypdykk: Forteller om spennende lokalhistorie

Re frivilligsentral har starta opp «Ukas dypdykk» der alle kan komme og fordype seg i spennende tema – denne torsdagen kommer Kåre Holtung fra Ramnes historielag.

– Vi starter opp med et nytt konsept som heter «Ukas dypdykk»: Hver torsdag framover fra klokka 12.00 til 13.30 tilbyr vi foredrag og/eller underholdning i samarbeid med forskjellige aktører, foreninger og artister med spennende tema, til alle innbyggere i Re.

Det meldte Rina Willem-Tønder, leder på Re frivilligsentral, i den forrige utgaven av ReAvisa. Nå er «Ukas dypdykk» godt i gang på frivilligsentralen, og denne uka er det et dypdykk i lokalhistorien vår som står på programmet.

Gratis og åpent for alle

– Jeg gleder meg veldig til å åpne dørene til en hyggelig og sosial møteplass som også kan gi innbyggerne kunnskap og innsikt i forskjellige tema, sa Rina om dette nye tilbudet. Fra klokka 12.00 er det mulig å få kjøpt seg en kaffe/te og noe godt å bite i.

– Hvis noen har ønsker om tema til «Ukas dypdykk» eller sjøl ønsker å gi et foredrag, så er man hjertelig velkommen til å ta kontakt. Dette må gjerne bli en arena der lokale foreninger og ildsjeler kan komme å få et publikum.

Kåre Holtung fra Ramnes historielag kommer denne torsdagen, den 2. oktober 2025. Til uka er det høstferie-pause, før det igjen er «Ukas dypdykk» torsdag16. oktober med tema «Digital trygghet/svindel».

– Arrangementet er gratis og åpent for alle. Håper å se mange!, sier Rina Willem Tønder på Re frivilligsentral, som åpna dørene i våres og allerede er fyllt opp med mange aktiviteter og tilbud.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.