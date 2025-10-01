Dato: av

Re-gård er nominert til Matprisen 2025

GENERASJONER: Tre generasjoner på Holt gård, en besøksgård i 35 år. Foto: Mathilde Eggum, Holt gård.

Besøksgården blir lagt merke til for å ta bærekraftige og økologiske matvalg, og nomineres derfor til den prestisjetunge Matprisen 2025.

Fra arkivet: Holtbonden kåres til Ridder av Re.

I dag, onsdag 1. oktober 2025, ble årets nominerte til Matprisen 2025 offentliggjort. Blant dem er en gård i Re, som mange har besøkt opp gjennom åra. Det melder Økologisk Norge i ei pressemelding:

Fellesnevneren for alle som blir nominert er at de er ledestjerner og spydspisser for en bærekraftig matproduksjon og et bedre matforbruk som tar vare på dyra, jorda og menneskene.

HOLTBONDEN: Tidligere kåret til Ridder av Re for sin innsats når det gjelder formidling, gjennom mange år som besøksgård. Foto: Veslemøy Vråskar, Holt gård.

Nye lure løsninger og meningers mot

– Det er krevende å finne lure nye løsninger som svarer på vår tids utfordringer og i tillegg ha meningers mot og evne til å formidle alt dette. Årets nominerte viser vei på mange områder enten de er store råvareprodusenter eller mindre aktører som vektlegger innovasjon og nye teknikker.

– Felles for alle er at de er supre formidlere og tradisjonsbærere på mange ulike arenaer, sier jurymedlem Selje Lyngset, som til daglig er sommelier, agronom og prosjektleder for Juniorkokk i jobb.

Hvert år nomineres tre kandidater til åtte ulike priser av en uavhengig fagjury med kompetanse fra forskjellige sider av det norske matsystemet. Prisutdelinga skjer i Oslo den 10. november.

Grønnsaker, ullgris og meieriprodukter

Her har Holt gård i Undrumsdal mulighet til å bli belønna med pris, som en av de nominerte. I begrunnelsen står det: «I 35 år har Roar og Rakel drevet Holt, den økologiske gården i Undrumsdal. Den nye generasjonen tar over nå».

«Men ønsket om å bygge opp gode livsprosesser i jorda og naturen og gi god velferd for dyra varer ved. Med en kombinasjon av gårdsutsalg, åpen gård for barn og unge, omsetning i REKO-ring og andelsgård forsyner de folk med grønnsaker, ullgris og meieriprodukter».

«Det er kyrne og melka som kanskje står mest sentralt i drifta. En miks av gamle kuraser får gå fritt ute gjennom året og kalvene går sammen med mora i flere måneder. Sjøl mener de at det er insektene og meitemarken i jorda som er deres viktigste husdyr».

Det er langt ifra første gang Re-gården og vertskapet her er nominert til en pris. For fire år siden vant de Spiskammersprisen. Tidligere har de også mottatt æresborgertittelen Ridder av Re:

Les mer om Holt gård i ReAvisa-arkivet.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?
REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Her finner du ReAvisa i Re og omegn.