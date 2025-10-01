Re-gård er nominert til Matprisen 2025

Besøksgården blir lagt merke til for å ta bærekraftige og økologiske matvalg, og nomineres derfor til den prestisjetunge Matprisen 2025.

I dag, onsdag 1. oktober 2025, ble årets nominerte til Matprisen 2025 offentliggjort. Blant dem er en gård i Re, som mange har besøkt opp gjennom åra. Det melder Økologisk Norge i ei pressemelding:

Fellesnevneren for alle som blir nominert er at de er ledestjerner og spydspisser for en bærekraftig matproduksjon og et bedre matforbruk som tar vare på dyra, jorda og menneskene.

Nye lure løsninger og meningers mot

– Det er krevende å finne lure nye løsninger som svarer på vår tids utfordringer og i tillegg ha meningers mot og evne til å formidle alt dette. Årets nominerte viser vei på mange områder enten de er store råvareprodusenter eller mindre aktører som vektlegger innovasjon og nye teknikker.

– Felles for alle er at de er supre formidlere og tradisjonsbærere på mange ulike arenaer, sier jurymedlem Selje Lyngset, som til daglig er sommelier, agronom og prosjektleder for Juniorkokk i jobb.

Hvert år nomineres tre kandidater til åtte ulike priser av en uavhengig fagjury med kompetanse fra forskjellige sider av det norske matsystemet. Prisutdelinga skjer i Oslo den 10. november.

Grønnsaker, ullgris og meieriprodukter

Her har Holt gård i Undrumsdal mulighet til å bli belønna med pris, som en av de nominerte. I begrunnelsen står det: «I 35 år har Roar og Rakel drevet Holt, den økologiske gården i Undrumsdal. Den nye generasjonen tar over nå».

«Men ønsket om å bygge opp gode livsprosesser i jorda og naturen og gi god velferd for dyra varer ved. Med en kombinasjon av gårdsutsalg, åpen gård for barn og unge, omsetning i REKO-ring og andelsgård forsyner de folk med grønnsaker, ullgris og meieriprodukter».

«Det er kyrne og melka som kanskje står mest sentralt i drifta. En miks av gamle kuraser får gå fritt ute gjennom året og kalvene går sammen med mora i flere måneder. Sjøl mener de at det er insektene og meitemarken i jorda som er deres viktigste husdyr».

Det er langt ifra første gang Re-gården og vertskapet her er nominert til en pris. For fire år siden vant de Spiskammersprisen. Tidligere har de også mottatt æresborgertittelen Ridder av Re:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.