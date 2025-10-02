I går ble Julie takket av i kommunestyret – nå er det klart at hun får ønsket sitt oppfylt på Stortinget

MDG sin nye stortingsgruppe har nå landa kabalen. Der utpekes Julie Estdahl Stuestøl til Stortingets Justis- og Kontroll- og konstitusjonskomite.

Alt tyder på at Julie Estdahl Stuestøl blir 2. nestleder i justiskomiteen, melder MDG sentralt i ei pressemelding torsdag morgen 2. oktober 2025. Dette har hun tidligere ytra et ønske om, da det ble klart at hun og MDG tok utjevningsmandatet her i Vestfold i høstens stortingsvalg.

Julie er utdanna kriminolog og har 13 år bak seg fra justissektoren fra Politihøgskolen, DSB og Sør-Øst politidistrikt, og dermed lang erfaring fra feltet hun nå skal sette sitt preg på politisk.

Beste valgresultat for MDG noen sinne

– MDG har gjort tidenes beste valg, og fått mandat fra velgerne til å kjempe for å gjøre Støre-regjeringa grønnere og mer solidarisk. Skal vi sikre tryggheten i Norge og verden trengs en beredskapspolitikk som tar på alvor at klimaendringene er den største trusselen mot tryggheten vår.

– Vi må både kutte utslipp og gjøre det enklere for folk å velge miljøvennlig, og vi må forberede oss på mer ekstremvær, flom og tørke. Vi er nødt til å tenke mer helhetlig og forebyggende og sikre kommuner og sivilsamfunn ressurser til å motvirke den sårbarheten som vi nå veit at kriminelle nettverk ønsker å utnytte.

Justisfeltet blir veldig viktig for å levere på MDG sitt solidaritetsprosjekt, mener hun. For å fremme en mer human og kunnskapsbasert politikk innen rus, kriminalomsorg og flyktningepolitikk.

Handler om å ta vare på demokratiet og tilliten

– Ikke minst blir det viktig for MDG og meg denne perioden å være en tydelig motstemme mot den høyreradikale retorikken som gir en stadig mer polarisert debatt, forteller en kampklar Julie på vei inn til Stortinget.

– Dette handler om verdier og menneskesyn, men også fra et beredskapsperspektiv om å bygge motstandskraft i befolkningen og ta vare på demokratiet og tilliten i samfunnet.

Ordfører-Frank: – Lykke til, Julie!

– Vi er veldig stolte av deg, og veldig glade for at vi får en stortingsrepresentant fra Tønsberg, sa ordfører Frank Pedersen da han overrakte en blomsterbukett til den ferske stortingsrepresentanten på gårsdagens kommunestyremøte.

Julie har vært medlem av kommunestyret siden 2019, og har blitt et kjent for mange som har fulgt med på lokalpolitikken. Nå venter en ny tilværelse som rikspolitiker, etter høstens rekordvalg for MDG.

– Nå gleder jeg meg veldig. Men det blir jo en helt annen hverdag, sier Julie, som også har vært en tydelig stemme i Re-debatten. Som for eksempel i spørsmålet rundt jordvern i bygdebyen Revetal.

