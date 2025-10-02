Klovn uten scene kommer til Re

Arven etter Jahn Teigen skal feires på Revetal gamle stasjon.

«Klovn uten scene – en musikalsk hyllest til Jahn Teigen», heter showet som settes opp på Revetal gamle stasjon lørdag 4. oktober 2025. Det er med ett mål for øyet:

Å feire arven etter Jahn Teigen, en av Norges mest folkekjære og originale artister. Med energi, hjertevarme og spilleglede leveres et show som blåser nytt liv i gamle klassikere.

En hyllest til en unik artist

Det blir musikk fra både Teigen og Prima Vera, forteller pressekontakt for bandet «Party», Reinholt Finne: – Publikum kan glede seg til en musikalsk reise gjennom noen av de mest elskede sangene i norsk populærmusikk. Fra «Mil etter mil» til «Bli bra igjen» og «Optimist».

– Dette blir en helaften der allsangen og dansefoten sitter løst, og minner kommer tilbake eller skapes på nytt. Denne kvelden er perfekt for både de som vokste opp med Teigen, og for de yngre som vil oppdage magien fra en hel generasjon.

– Teigen var mer enn en musiker – han var et fenomen. Med «Klovn uten scene» videreføres hans unike kombinasjon av humor, alvor, selvironi og grenseløs musikalitet.

Bandet gjenskaper ikke bare musikken, men også stemningen, galskapen og varmen som Teigen alltid tok med seg på scenen, heter det i presseskrivet.

– Velkommen til en helaften som er festlig, rørende og full av allsanggaranti.

