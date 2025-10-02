– Detta har vi ikke prøvd før, så det blir nok bra!

Med tyrolerkjole, lederhosen og lokal tyrolergruppe som spiller ekte oktoberfest-musikk blir det tidenes første oktoberfest på Fjellborg.

Lørdag 4. oktober 2025 inviterer Våle ungdomslag til fest. – Ta på deg tyrollerkjolen og lederhosen og bli med på oktoberfest! Det blir livemusikk, åpen bar og 18-årsgrense. Døra åpner klokka 20.00.

Det forteller Anniken Thuve Ivarsson og Marthe Langedrag i revygruppa Sceneskrekk, Våle ungdomslag, som steller i stand tidenes første oktoberfest på Fjellborg.

Ekte oktoberfest-musikk

– Oktoberfest har vi ikke prøvd før, så det blir nok bra! Vi jobber hele tida med å få mer aktivitet på huset og finne nye kule konsepter og arrangementer. Akkurat dette har vi aldri hatt før, så da kjører vi på.

Det lokale janitsarkorpset Glagjengen har en egen tyrolergruppe som nå kommer til sin fulle rett: De skal spille ekte oktoberfest-musikk.

– Vi gleder oss, baren er fylt opp, lokalet er pyntet og klart. Det er bare å komme på oktoberfest, enten det er i lederhosen eller ikke.

