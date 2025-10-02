Det er mye vær, vann og vind i vente i Vestfold

Statens vegvesen fraråder å ferdes på deler av veinettet i Sør-Norge, det er venta et skikkelig ruskevær – også over Re.

Meteorologisk institutt har gått ut med farevarsel i påvente av mye vind natt til lørdag. Foreløpige prognoser melder om sterk vind fra sørøst på opptil 37 m/s i kastene som treffer kysten av Vestfold natt til lørdag. Det meldes også om nedbørsmengder opp mot 130 mm på ett døgn i samme tidsrom.

– Det er lenge siden det er meldt så mye vind her i Vestfold, så vi har allerede varslet byggeledere og veimestere om situasjonen, og vi gjør det vi kan for å forberede oss, sier leder for drift og vedlikehold på samferdsel i Vestfold fylkeskommune, Trond Haugstad.

Flere veier kan bli stengt

Drift- og vedlikeholdssektoren på samferdsel i Vestfold fylkeskommune følger med på utviklinga og setter krisestab dersom farevarselet fra Meteorologisk institutt oppgraderes, melder Vestfold fylkeskommune.

Uværet vil ramme hele Sør-Norge, melder Statens vegvesen i ei pressemelding torsdag 2. oktober 2025. Den kraftigeste vinden vil treffe kysten av Skagerrak. Den kraftigeste nedbøren vil ramme deler av Vestfold og Telemark:

– Vinden gjør at mange veier kan bli stengt på grunn av tre eller andre objekt i veibanen. Mange reiser kan få mye lenger reisetid. Bruer og utsatte veistrekninger kan bli stengt.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.