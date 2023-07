Øs pøs regnvær over Re

Det er meldt noen dager med regnvær og kaldere klima, etter en lang periode med så å si bare strålende sommersol. Og snakk om skyllebøtte som kom i kveld.

Himmelen åpna sine sluser tirsdag 4. juli 2023, etter ei helg med bare noen få regndrypp og ellers helt supert sommervær på Revetaldagene, Rockstream-festivalen og Ramnes IF-jubileum.

Værgudene gjør rett og slett som alt annet her i Re: Når det først skal gjøres, så gjøres det skikkelig.

Ingen rapporter om vannskader

Tørkesommeren får et etterlengta regnskyll, og regnværet fortsetter også i morgen og i over i morgen, før det ifølge værmeldinga skal lette og bli sol igjen på fredag og hele helga, i skrivende stund.

Kartet over registrerte lynnedslag hos Meteorologisk institutt viser at det har slått ned 16 ganger bare den siste halvtimen her i Re.

Vannet hoper seg opp, men det er ikke i skrivende stund rapportert om noen skader som følge av vannmengdene.

Her er bilder fra regnskyllet over Re:

Se video av skypumpe over Re:

Videoen over er filma av Ann Karin Evju, som fanga et merkelig værfenomen på film hjemme i Vivestad: En skypumpe.

Ifølge Store norske leksikon er det en traktforma sky som strekker seg fra undersida av en sky og ned til en vannoverflate.

Skypumper likner tornadoer, men når vanligvis ikke samme intensitet som en tornado.

Mer normalt regnvær nå

Og innen denne saken var ferdig skrivi, så hadde regnværet roa seg veldig – men det drypper enda, i mer normalt tempo.

Meteorologisk institutt melder også om langt færre lynnedslag.

