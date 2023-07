25 år siden offisiell åpning: Gratulerer, Glasshytta!

På dagen i dag, for 25 år siden, var det offisiell åpning av Glasshytta i Vivestad. – Det var skikkelig stas!

Sjekk ReAvisas sommermagasin – les gratis.

Det er Anne Ka Munkejord (55) som deler minner og bilder fra åpninga på Glasshyttas egen Facebook-side: For 25 år siden, 10. juli 1998, var det offisiell åpning av Glasshytta i Vivestad.

– Det var skikkelig stas! Med masse gjester, som ordfører, rådmann, banksjef, naboer, glassblåservenner, andre venner – og selvfølgelig familien.

Står på Unescos liste over verneverdige håndverk

– Her er et lite tilbakeblikk på en minnerik dag, skriver Anne Ka, og takker alle som ser verdien av kunsthåndverk: – Det gir arbeidet enda mer glede og varme, skriver hun med fargerike hjerter etter.

Glasskunst står på Unescos liste over verneverdige håndverk. Reingen er en av få i faget her til lands. I Glasshytta kan du både handle helt unik glasskunst og se det blir til.

Høye strømpriser generelt og en ny modell for strømprising spesielt ramma Re-bedriften hardt inn i jubileumsåret, les mer om det her: – I perioder taper jeg penger på å jobbe.

Lokalavisa skreiv en større sak om Anne Ka og Glasshytta i papiravisa for noen år siden, last ned og les gratis her.

