Fredrik Solberg slo sin egen norske rekord

Re-gutten satte ny norsk rekord og ble beste parautøver hele mesterskapet sett over ett.

NM i langbane gikk av stabelen tidligere i juli, og som vanlig når det gjelder svømmesporten gjorde Re-gutten Fredrik Solberg fra Fossan seg svært så bemerket:

I et Norgesmesterskap fullt av nye norske rekorder, hele ni i tallet, ble det satt seks pararekorder – og en av disse sto Fredrik for:

Mesterskapets beste para-svømmer

Hans nye norske rekord er på 50 meter bryst, med tida 32,10, i paraklasse SB9, melder Norsk Svømmeforbund i ei pressemelding til ReAvisa.

Forbundet melder også at Fredrik, som svømmer for Tønsberg SK, ble beste parautøver hele mesterskapet sett over ett.

Så skal det sies at Fredrik slo sin egne tidligere rekord fra 2021, som var 32,18.

Rekord-NM tross sjukdom

– Det var veldig gøy. Det er jo ved VM i august jeg skal svømme virkelig raskt, så det er fint å få litt svar på at formen stemmer allerede.

– Trening opp til NM har vært litt sjukdomsprega, men vi har gjort det beste ut av det og klart å forandre på planen etter behov.

– Så det er håndtert bra, sa Fredrik Solberg etter finalen.

