Leserinnlegg: En liten barnehage med et stort hjerte

Vi har lyst til å fremsnakke barnehagen vår. Vi har, som mange vet, stått i en ørliten storm i forrige barnehageår. Det landet heldigvis riktig slik vi ser det, med en barnehage full av glade barn og engasjerte voksne som tar vare på våre aller mest verdifulle.

Nå er det høst, kommunen skal spare penger, og Fon barnehages overlevelse er igjen til utredning hos kommunen. Det er ikke til å stikke under en stol at dette opptar foreldregruppa i Fon.

Og vi har derfor et stort behov for å fortelle om alt det som er bra i Fon barnehage, hva som skiller Fon barnehage fra andre barnehager og hvorfor det er viktig at barnehagen får bestå.

Ei bygd som står opp for det som er viktig

De som har vært nord for Revetal veit at Fon er ei bygd som har vært vant til å stå opp for det som er viktig. Barnehagen holder til, for de som ikke vet det, i gamle Fon skole. Store deler av dette bygget ble bygget på dugnad i sin tid av foninger og Fon IF som ønska å ha et levende nærmiljø og en skole for bygdebarna.

Skolen ble nedlagt, men byggene ble da omgjort til barnehage. Ønsket om å bevare et levende nærmiljø består og her har vi et stort engasjement blant foreldrene i barnehagen, men også blant øvrige sambygdinger.

Barnehagen ligger idyllisk til med et stort uteområde med umiddelbar nærhet til skog og naturopplevelser for barna. Uteområdet i barnehagen er omgitt av store trær, knauser, naturlige kriker og kroker som legger til rette for utfoldelse og eventyr.

Her er det hester, kyr og hjort bare steinkast fra porten, og det er trygt å ferdes for små barneføtter i områdene rundt barnehagen. Disse opplevelsene er med på å gi meningsfylte og innholdsrike dager i barnehagen.

I Fon er det godt å være liten

Hver dag blir barna møtt av mange engasjerte og trygge voksne. Her skapes det varierte lekemiljø, barna møter morsomme prosjekter, de opplever trygge fang og rom for å være en viktig del av et fellesskap.

Her i Fon er det godt å være liten, og vi opplever en barnehage som klarer å ta vare på og tilrettelegge for alle, men også ekstra for de litt mer sårbare barna.

De barna som kanskje ikke ville hatt en like trygg hverdag i en stor barnehage, som trenger sin trygge voksen, sine venner og sine kjente omgivelser.

Tønsberg kommune må tåle en viss variasjon

Ved forrige runde ble det sådd tvil om det var liv laga for en barnehage i Fon. Det ble vist til barneprognoser som antydet at det var fallende trender når det gjelder nye barn i Fon. Det har vist seg å være nettopp det, prognoser, og slike prognoser trenger ikke å treffe blink.

Barnehageåret 2024/2025 var det 31 av 50 plasser i bruk i Fon. I skrivende stund brukes 48 av 50 plasser i Fon barnehage. Vi veit at det var en kald vinter i fjor og det er mange nye barn som vil trenger plass her til neste år.

Det kan hende Tønsberg kommune må tåle en viss variasjon i hvor mange plasser som brukes i Fon barnehage, men vi mener at om det legges til rette for levende nærmiljø vil det flytte flere barnefamilier hit.

Et samlingspunkt i bygda

Barnehagen har fått et velfortjent godt rykte, og det ville være et tap for nærmiljøet vårt dersom det ikke blir videre barnehagedrift i Fon. Vi er i tillegg redd for ringvirkningen av en slik nedleggelse, som kan føre til at færre barnefamilier velger å bosette seg her, og at bygda vår dør ut.

En barnehage er viktig for hele familien. Og i Fon er den viktig for hele bygda. Barnehagen er et sted hvor det skapes relasjoner mellom barn og voksne, og den er med på å knytte folk sammen, gamle og unge, nyinnflytta og de som har bodd på familiegården i generasjoner.

Her samles vi for 17. mai-feiring, barnebursdager, utedager, treninger og barneklubb.

Fon, der barna fortsatt ler

Prosessen i vinter var tøff, men viste hvor samla bygda er og hvor viktig det er å bevare barnehagen. Vi opplevde et stort engasjement fra store og små, sjøl de som for lengst har slutta i barnehagen.

Ønsket om å stille opp for å bevare barnehagen, og for å fortsatt kunne møtes rundt felles prosjekter og arrangementer i framtida var tydelig.

I Fon, der barna fortsatt ler, mener vi det er viktig med et trygt og godt barnehagetilbud.

Med håp om en trivelig høst og en ny kald vinter, med vennlig hilsen FAU i Fon barnehage.

