– Slang meg på sykkelen fem på ni – og det gikk, det!

Morten ble absolutt sistemann som avla stemme i stortingsvalget her i Re. – Jeg tok den raskeste sykkelen nerrover bakkane.

Lokalavisa tok en prat med en av de aller første som stemte i årets stortingsvalg her i Re, og nå utpå kveldinga tar vi en prat med en av de aller siste til å stemme:

Eirik Mikalsen (34) fra Skjeggestadåsen svinger innom etter arbeid, som i dag varte godt utover kvelden. Det ble overtid, men ikke verre enn at han rakk å stemme i Revetalhallen.

En siste-sistemann sladder innom

– Jeg jobba fram til nå og tenkte at «rekker jeg det, så rekker jeg det». Jeg er ikke så politisk interessert og tenkte det var litt det samme om jeg ikke rakk det. Men når først klokka ikke var over ni så var det jo greit å svinge innom.

Eirik er opprinnelig fra Valdres, men forteller at han har vært mye nerrafor her på disse strøka opp gjennom åra. – Litt tilfeldigheter, så jobb, og så videre, så havna jeg her, forteller han om sitt nye hjemsted Re.

Og mens lokalavisa spør og graver den vi trudde var sistemann til å stemme, så sladder det inn en kar på sykkel klokka 20.59. Det er Morten Skjeggestad (44) fra Revetal som faktisk blir den aller siste til å stemme.

– Viktig å bruke stemmeretten

– Jeg kasta meg på sykkelen fem på ni – og det gikk! Jeg vedda på at jeg skulle rekke det akkurat. Jeg tok den raskeste sykkelen ned bakkane, forteller Morten som bor i Revetal 3.

Sjøl om han er lovlig seint ute, mener han at det er viktig å stemme. – Og jeg tar alltid sykkelen. Du kjører ikke bil når du har flytta til Revetal fordi det er så kort vei til butikken og man kan gå.

– Da skal man også gå – eller sykle. Ikke bruke bil, sier en prinsippfast syklist med kort vei til alt. Og en veldig rask sykkel.

Diskusjon over hekken i nabolaget

Det kommer fram at det er en diskusjon over hekken i nabolaget i Revetal 3 som gjør at Morten nå ikke bruker bil, uansett hva han skal på Revetal. Mest i forsøk på å vinne diskusjonen.

Hvem som vinner valget, det vil han ikke spå. Men at han måtte være innafor døra før klokka 21.00 for å stemme, det visste han.

– Rekker’u innafor døra te’ det, så får’u stemt. Akkurat det rakk jeg å sjekke, sier han og ler godt.

Foreløpige tall viser rød-grønn valgseier

Valgdirektoratets oversikt over foreløpig opptelte stemmer ble publisert klokka 21.00, og oversikten viser 87 mandater til de rød-grønne partier, mot 82 til de borgerlige.

Disse tallene er faktiske stemmer av to slag: Forhåndsstemmer, pluss de første valgdagsstemmene fra valglokaler som stengte før klokka 21.00 – altså ikke valglokaler i Re som begge var oppe til klokka 21.00.

Ved tidligere stortingsvalg har Valgdirektoratets tall vært en prognose, basert på forhåndsstemmene som allerede var telt og tidligere erfaringer. I år består tallene av faktiske opptelte stemmer så langt. Mer om prosessen kan du lese om her.

