Vestfold-mandatene: FrP ligger an til to flere, Høyre mister ett, Senterpartiet er ute

FORTSATT PÅ TINGET: Det var aldri noe spenning om reingen Morten Stordalen (FrP) skulle fortsette på Stortinget som 1. kandidat for Vestfold FrP, heller om han fikk med seg noen. Det gjør han så til de grader – det ligger an til tre FrP-ere på Vestfold-benken. Her er Morten på vei inn på Ramnes skole til skoledebatt for ei uke siden. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

FrP gjør et brakvalg i Vestfold, på bekostning av Høyre og Senterpartiet. Kampen om utjevningsmandatet vil fortsette enda en stund til.

I Vestfold som helhet er det så å si dødt løp mellom Arbeiderpartiet og FrP angående hvem som blir størst. Her vil fintelling avgjøre til slutt, men FrP ligger så vidt foran i skrivende stund. Utslaget i antall mandater vipper i favør FrP akkurat nå, tidlig på valgnatta:

Slik det ser ut nå vil FrP få tre seter på Vestfold-benken, Arbeiderpartiet to, og Høyre ett. Så blir det mest sannsynlig kamp om utjevningsmandatet mellom flere andre partier. Fram til valget var det SV som rådde over utjevningsmandatet fra Vestfold.

FrP øker, Høyre og Senterpartiet taper

UTE AV TINGET: Kathrine Kleveland (SP) fikk en periode på Stortinget, nå glipper Senterpartiets direktemandat i Vestfold. Det kan bli kamp om utjavningsmandatet, rektinok. Foto: Stian Ormestad, ReAvisa.

Det vil si at FrP får to flere enn ved forrige stortingsvalg, Arbeiderpartiet på stedet hvil med like mange, og Høyre mister ett. Senterpartiet mister sitt ene.

Vestfold har seks direktemandat, som ser ut til å være fordelt – kanskje med en liten usikkerhet angående styrkeforholdet mellom FrP og Arbeiderpartiet.

Vestfold har også ett utjevningsmandat – det tar lenger tid å få oversikt over, det kommer mest an på partienes oppslutning nasjonalt.

Tallene i denne saken kan endre seg noe ved kontrolltelling og fintelling av stemmer.

Sjekk lokale tall i Re aleine og Tønsberg totalt

Et flertall av velgerne i Re avla sin stemme på forhånd, og resultatet av forhåndsstemminga finner du her. Under halvparten av de stemmeberettigede stemte på valgdagen, i to valglokaler her i Re – en reduksjon fra seks ved forrige stortingsvalg. Les om resultatene i Re her:

