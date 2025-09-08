Vestfold-mandatene: FrP ligger an til to flere, Høyre mister ett, Senterpartiet er ute

FrP gjør et brakvalg i Vestfold, på bekostning av Høyre og Senterpartiet. Kampen om utjevningsmandatet vil fortsette enda en stund til.

I Vestfold som helhet er det så å si dødt løp mellom Arbeiderpartiet og FrP angående hvem som blir størst. Her vil fintelling avgjøre til slutt, men FrP ligger så vidt foran i skrivende stund. Utslaget i antall mandater vipper i favør FrP akkurat nå, tidlig på valgnatta:

Slik det ser ut nå vil FrP få tre seter på Vestfold-benken, Arbeiderpartiet to, og Høyre ett. Så blir det mest sannsynlig kamp om utjevningsmandatet mellom flere andre partier. Fram til valget var det SV som rådde over utjevningsmandatet fra Vestfold.

FrP øker, Høyre og Senterpartiet taper

Det vil si at FrP får to flere enn ved forrige stortingsvalg, Arbeiderpartiet på stedet hvil med like mange, og Høyre mister ett. Senterpartiet mister sitt ene.

Vestfold har seks direktemandat, som ser ut til å være fordelt – kanskje med en liten usikkerhet angående styrkeforholdet mellom FrP og Arbeiderpartiet.

Vestfold har også ett utjevningsmandat – det tar lenger tid å få oversikt over, det kommer mest an på partienes oppslutning nasjonalt.

Tallene i denne saken kan endre seg noe ved kontrolltelling og fintelling av stemmer.

Et flertall av velgerne i Re avla sin stemme på forhånd, og resultatet av forhåndsstemminga finner du her. Under halvparten av de stemmeberettigede stemte på valgdagen, i to valglokaler her i Re – en reduksjon fra seks ved forrige stortingsvalg.

