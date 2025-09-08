FrP ble den store forhåndsstemme-vinneren i Re

ReAvisa har en hang til å nerde litt på tall for Re, og hvis vi bryter ned til tallene fra forhåndsstemming på Re-torvet er FrP den store vinneren.

Det har vært mulig å forhåndsstemme i fire uker på Re-torvet. Det har mange gjort, over halvparten av stemmene ble avlagt her.

Og nesten en av tre stemte på FrP, som får hele 31,5 prosent av forhåndsstemmene – det er langt over FrP sine tall nasjonalt.

Sviktende Senterparti-oppslutning

Arbeiderpartiet er nest størst med 25,3 prosent av forhåndsstemmene. Høyre er tredje størst med 13,0 prosent, og så følger Senterpartiet med 8,2 prosent – begge partier med svært sviktende oppslutning i forhold til tidligere tall.

Spesielt SP, som var det største partiet gjennom hele Re kommune-tida. Likevel – Senterpartiet scorer fortsatt sterkere her i Re, med større oppslutning blant forhåndsstemmene på Re-torvet enn nasjonale tall.

Rødt blir femte største parti med 5,1 prosent av forhåndsstemmene i Re, samme prosent som KrF – men Rødt fikk én eneste forhåndsstemme mer.

SV får 2,9 prosent, MDG får 2,4 prosent, Venstre 1,9 prosent – alle miljøpartiene godt under landssnittet for de samme partiene, her i Re.

3.895 forhåndsstemmer ble avlagt på Re-torvet. 30 stemmer var blanke, 3.865 er fordelt på partiene.

