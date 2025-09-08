Tønsberg kommune: Arbeiderpartiet størst

Tønsberg-tallene rimer med nasjonale tall, der Arbeiderpartiet blir størst, foran FrP og Høyre. Rødt blir fjerde største parti i storkommunen vår.

Et flertall av velgerne i Re avla sin stemme på forhånd, og resultatet av forhåndsstemminga finner du her. Under halvparten av de stemmeberettigede stemte på valgdagen, i to valglokaler her i Re – en reduksjon fra seks ved forrige stortingsvalg. Les om resultatene i Re her:

Arbeiderpartiet størst i Tønsberg kommune

Arbeiderpartiet blir største parti med 27,5 prosent av stemmene i Tønsberg kommune totalt, med alle valgkretser i gamle Re kommune og gamle Tønsberg kommune – hele nye Tønsberg kommune.

Frp blir nest størst og klart størst på borgerlig side med 25,8 prosent av stemmene. I Re aleine er FrP det største partiet av alle, også foran Arbeiderpartiet.

Høyre følger på 17,4 prosent, langt bak FrP – både i Re og Tønsberg totalt. Og Høyre scorer enda dårligere i Re enn i Tønsberg.

At Rødt er fjerde største parti i Tønsberg kommune, er noe nytt. En oppslutning på 4,6 prosent sørger for det.

Re trekker Senterpartiet opp og Venstre ned

Videre kommer flere partier hakk i hæl, med KrF på 4,5, SV på 4,2, Venstre på 3,8 – langt bedre enn Re-tall, og Senterpartiet på 3,5 – langt, langt lavere oppslutning enn her i Re.

Valgdeltakelsen i Tønsberg kommune som helhet er på rett over 80 prosent, helt på linje med valgdeltakelsen skilt ut for Re-delen av kommunen.

I Vestfold som helhet er det så å si dødt løp mellom Arbeiderpartiet og FrP angående hvem som blir størst. Her vil fintelling avgjøre til slutt.

FrP går fra en til tre på Vestfold-benken

Slik det ser ut nå vil FrP få tre seter på Vestfold-benken, Arbeiderpartiet to, og Høyre ett. Så blir det mest sannsynlig kamp om utjevningsmandatet mellom flere andre partier.

Det vil si at FrP får to flere enn ved forrige stortingsvalg, Arbeiderpartiet på stedet hvil med like mange, og Høyre mister ett. Senterpartiet mister sitt ene.

Vestfold har seks direktemandat, som ser ut til å være fordelt, pluss ett utjevningsmandat – det tar lenger tid å få oversikt over.

Tallene i denne saken kan endre seg noe ved kontrolltelling og fintelling av stemmer.

