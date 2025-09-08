Våle valgkrets: FrP er den store vinneren, også her

FrP scorer langt bedre lokalt enn nasjonalt, med hele 28,6 prosent av stemmene i Våle valgkrets. Dermed er FrP det klart største partiet her.

Et flertall av velgerne i Re avla sin stemme på forhånd, og resultatet av forhåndsstemminga finner du her. Under halvparten av de stemmeberettigede stemte på valgdagen, i to valglokaler her i Re – en reduksjon fra seks ved forrige stortingsvalg.

Arbeiderpartiet og FrP har på mange måter bytta oppslutning i Våle valgkrets, hvis vi sammenlikner lokale og nasjonale tall. Arbeiderpartiet får 23,2 prosent av stemmene i Våle, mens FrP får 28,6.

Senterpartiet og KrF langt over nasjonale tall

Senterpartiet er tredje størst med 13,1 prosent av Våle-stemmene. Det er langt over nasjonale tall. Høyre gjør et elendig valg i Våle valgkrets med bare 10,5 prosent av stemmene. KrF gjør et godt valg i Våle med 7,9 prosent av stemmene, langt over oppslutninga nasjonalt.

Rødt følger så med 4,7 prosent, noe under nasjonale tall. SV får 3,1 prosent, godt under nasjonale tall, det samme skjer for MDG med 2,1. Venstre er også i Våle valgkrets, akkurat som i Revetal valgkrets, det minste partiet av de etablerte partiene. I Våle er Venstre-oppslutninga på 1,9 prosent.

Valgdeltakelsen er høy også her, over landssnittet på 78,5 prosent: 80,9 prosent av de stemmeberettigede avla sin stemme i Våle valgkrets.

Tallene i denne saken kan endre seg noe ved kontrolltelling av stemmer.

