Revetal valgkrets: FrP såvidt større enn Arbeiderpartiet, Høyre såvidt større enn Senterpartiet

FrP scorer best i Revetal valgkrets, så vidt foran Arbeiderpartiet. Valgdeltakelsen er høy, foreløpige tall tyder på rundt 80 prosent.

Et flertall av velgerne i Re avla sin stemme på forhånd, og resultatet av forhåndsstemminga finner du her. Under halvparten av de stemmeberettigede stemte på valgdagen, i to valglokaler her i Re – en reduksjon fra seks ved forrige stortingsvalg.

FrP fikk 335 stemmer på valgdagen i Revetal krets, Arbeiderpartiet fikk 308 – det gir en oppslutning i prosent på henholdsvis 25,9 og 23,8 for de to største partiene.

Senterpartiet fortsatt sterkere lokalt enn nasjonalt

Høyre får 170 stemmer, tjue stemmer flere enn Senterpartiet med 150 – det gir en oppslutning i prosent på henholdsvis 13,1 og 11,6. Høyre scorer dårligere i Re enn oppslutning nasjonalt, Senterpartiet scorer fortsatt langt bedre i Re enn nasjonalt.

Videre i Revetal valgkrets følger KrF med 4,6 prosent, Rødt med 4,2 prosent, SV med 3,9 prosent, MDG med 2,7 prosent, Venstre med 2,5 prosent.

Valgdeltakelsen på Revetal er på rundt 80 prosent, noe over landssnittet som i skrivende stund ligger på 78,3 prosent.

Tallene i denne saken kan endre seg noe ved kontrolltelling av stemmer.

