Halvparten av oss har stemt allerede, men Knut venter til valgdagen: – Det er jo litt høytidelig greier, det her

Knut tok pedalene fatt og var blant de aller første som stemte på valgdagen. Han møtte en liten kø med sambygdinger som var like tidlig – eller seint – ute som ham.

Så mange som halvparten, og kanskje godt over halvparten avhengig av valgoppslutning, har allerede stemt i Re. Med færre valglokaler i bygda vår, men desto mer mulighet til å forhåndsstemme på Re-torvet, har rundt halvparten av oss valgt nettopp det å forhåndsstemme.

Likevel var det «kø» da valglokalene åpna i dag, på valgdagen 8. september 2025. – Hvis fire – fem stykker kalles «kø» da, sier Vigdis Bommen, leder for valglokalet på Våle samfunnshus. – Joa, det er kø, konkluderer nestleder Johan Christian Hauan.

– En fin ramme

Også på Revetal var det «kø», med fem stykker som venta på å slippe inn og stemme da valglokalet åpna klokka 09.00 på valgdagen. En av de aller første var Knut Søyland fra Fossan som mener det å stemme på valgdagen er en fin tradisjon å ta vare på:

– Det er en slags markering. Det er jo litt høytidelig greier, det her. Flagget oppe i parken, flagget oppe her ved Revetalhallen, og alt sammen. Det er en fin ramme rundt valget.

– Men jøsses, forhåndsstemming er bra det også, så det passer for alle. Det viktigste er at folk stemmer.

Valgkamp-besøk i våronna

Knut Søyland fikk valgkampåpninga til gården sin på Fossan, da Vestfold bondelag kickstarta årets stortingsvalgkamp i bygda vår. Da var stortingskandidatene med på våronna og fikk spre møkk.

Seinest var de med på skuronna og stabla halmballer med traktor på Hotvedt gård på Svinevoll.

– Det var jo trivelig det, at valgkampen starta hos meg, sier Knut Søyland.

Arild Søfting tar i mot alle som kommer for å stemme på Revetal, han har fått den beste valgmedarbeider-oppgaven av dem alle, mener han sjøl: Ute i frisk luft, ønske alle velkommen til valglokalet.

Inne er staben godt i gang med å ta i mot stemmer, på Revetal er Jan Helge Vettestad leder og Irene Bøhle nestleder. Begge har vært med flere år som valgmedarbeidere.

– Tidligere har Irene vært leder og jeg nestleder, så vi har bytta på nå, forteller Jan Helge som har sitt første valg som leder ved et valglokale.

Fra seks til to valglokaler i Re

Det var mye folk fra start, og så tipper Jan Helge det blir en ny topp rundt middagstider. Men det er et javnt sig med folk, utover formiddagen, også i Våle. Lokalavisa var tradisjonen tro innom alle – eller det vil si begge – stemmelokalene som er igjen i Re, de har blitt redusert fra seks til to.

På Revetal regner de med å få opp mot 1.700 innom i løpet av dagen, pluss-minus. I Våle kanskje opp mot 1.000. Dette avhenger av valgdeltakelsen. Det er uansett mange å ønske velkommen og lose gjennom prosessen.

På Revetal har de flere avlukker i bakhånd – hvis det skulle trengs. I Våle har de dimensjonert det litt mindre, men det skal være mer enn nok. Alt på stell, rapporteres det begge steder.

– Et javnt sig hele tida

Når Johan Christian Hauan forteller om et javnt sig, så stemmer det. Det kommer og går noen hele tida. Johan Christian fra Vivestad var ordfører i Ramnes fram til for tredve år siden. – Da reiste jeg rundt og besøkte alle valglokalene, det var trivelig.

– Så var jeg valgmedarbeider flere ganger for hvert fall 30 – 40 år siden, og så ble jeg med igjen for to år siden. Og nå har jeg sitti på Re-torvet og tatt i mot forhåndsstemmer i fire uker.

Såpass mange forhåndsstemmer, at halvparten av oss har allerede avgitt vår stemme.

Åpent fra ni på morgen til ni på kvelden

I dag har over 1.600 valglokaler åpent over hele landet, to av dem her i Re, med åpningstid fra klokka 09.00 til 21.00. Du kan avlegge din stemme i Revetalhallen eller på Våle samfunnshus.

Den første tellinga av stemmesedler skjer i alle valglokalene så snart disse stenger på valgdagen. Tellinga blir gjennomført for hand, forteller Valgdirektoratet i ei pressemelding.

Deretter skal det skje en andre telling av stemmesedlene sentralt i hver kommune.

– Det tidligste tidspunktet kommunen kan være ferdig med all telling er tirsdag klokka 17.00. Dette kommer av at seint innkomne forhåndsstemmer kan komme fram til kommunen opp til dette tidspunktet, forklarer Elin Olderlund Westby, direktør for fagavdelinga i Valgdirektoratet.

Valgdirektoratet rapporterer de første resultatene klokka 21.00. Det vil være de hittil opptelte forhåndsstemmene fra kommunene som blir publisert først.

Utover valgkvelden blir resultatene oppdatert etter hvert som kommunene gjennomfører første telling i valglokalene.

Spennende valgresultater

Etter kommunen er ferdig med sin telling overtar valgdistriktene valgmateriellet. Overleveringa skjer hovedsakelig på onsdag. Deretter skal valgdistrikta kontrolltelle, noe som kan vare ut denne uka.

Det er først når alle valgdistriktene er ferdig med sin kontrolltelling av alle kommunenes opptellinger at Valgdirektoratet kan bekrefte fordelinga av utjavningsmandater.

ReAvisa følger med på valgresultatet og liker ofte å plukke det fra hverandre på kretser her i Re, så følg med.

