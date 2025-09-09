Leder: Skal Vestfold bli hørt, må vi heie på Horten

Som det ser ut nå, går så å si halve Vestfold-benken til Horten: «Skål, Horten! Vil Oslo lytte mer til Vestfold nå?», spør redaktøren i Gjengangeren, lokalavisa i Horten.

Dette er en leder skrevet av Re-daktør Stian Ormestad, med en kommentar om det vi trur er valgresultatet i Vestfold i skrivende stund. Med en del forbehold om fintelling til slutt.

Spørsmålet fra Gjengangeren-redaktøren er et betimelig spørsmål, for å si det forsiktig. Jeg har jobba for de fleste redaksjonene i Vestfold, enten som frilanser, vikar eller fast ansatt rundt omkring, før ReAvisa tok all min tid for 16 år siden.

Jeg har ei lang fartstid i lokale medier i Vestfold, som spenner helt tilbake til arbeidsuka på Revetal ungdomsskole. Da fikk jeg lov til å jobbe i Radio Sjøboden på brygga i Tønsberg. En av livets beste uker, kan jeg huske.

Liten spirrevipp med mikrofon

En 14 år gammel spirrevipp med mikrofon fikk beste sendetid med intervjuer, musikk og stemning fra konsert på Revetal ungdomsskole. En lokalavis-spire ble nok født den gangen, på starten av 1990-tallet: «Tenk å prate med folk som har mye på hjertet og som brenner for noe – tenk at det er en jobb!»

Så jobba jeg for alt fra NRK til Gjengangeren, og mange, mange redaksjoner i inn- og utland. Og jeg tør å si det høyt, som en innlandsens gutt fra Vestfold som nå har blitt tønsbergenser i kommunetilhørighet:

Jeg kan digge Horten. Og jeg kan si det med en viss tyngde, for jeg har jobba i lokalavisa der i fire – fem år. Da ble jeg veldig godt kjent med byen. Og jeg ble litt glad i Horten.

Vi må bare ha trua på Horten

Kanskje den mest joviale og rocka av alle Vestfold-byene. Med få unntak mer ujålete enn mange av de andre, så lenge du ikke går deg vill oppi noen villastrøk bak byen. Jeg har trua på Horten, nå som det blir byen med makt på tinget.

Halvparten av direktemandatene fra Vestfold ser ut til å gå til Horten. Hvis opptellinga så langt står seg til sjuende og sist, vil reingen Morten Stordalen få med seg to fra Horten i FrP: Bjørn-Kristian Svendsrud og Anne Grete Hauan.

Maria Aasen-Svensrud fra Arbeiderpartiet er også fra Horten – sikra plass. Det vil si tre av seks direktemandat i Vestfold til Horten.

En reing fortsatt på tinget

Morten Stordalen, som sier seg å være reing, men har flytta til Sandefjord, har vært aleine som FrP-er på Vestfold-benken. Han har også vært aleine om å ha en bakgrunn fra Re, og en av to som skilter med en tilhørighet til Innland-Vestfold.

Den andre fra godt utpå bondelandet i Vestfold er Kathrine Kleveland fra Hillestad og Senterpartiet – som ryker ut i dette valget. Oppslutninga i Vestfold og Tønsberg har rakna helt, men i Re står Senterpartiet seg greit.

FrP får tre, to fra Horten og en fra Re, Arbeiderpartiet får to, en fra Horten og en fra Larvik, Høyre får en, fra Sandefjord. Og utjevningsmandatet ser ut til å gå til KrF og Larvik i skrivende stund. Det er høyst usikkert.

Sminken renner av valgløftene i Vestfold

Grete Wold fra SV har hatt utjevningsmandatet fra Vestfold. De store mediene forteller at det nå står mellom Christian Bredvei Gusland fra KrF og Larvik, og to fra Tønsberg: Julie Estdahl Stuestøl fra MDG og nevnte Grete Wold fra SV.

I alle åra jeg har dekt politikk, styre og stell i forskjellige redaksjoner, så har Vestfold-saker vært løfta høyt i valgkampen og så ramler det stort sett helt gjennom når det kommer til stykket.

Kommuneøkonomi, rensing av Oslofjorden, veier og ikke minst jernbanen er kanskje de mest synlige sakene, der det sminken renner av de fagre løftene så snart stemmene er telt opp. Egentlig er Vestfold-benken hjertens enig seg i mellom om så mangt, på tvers av partiskiller.

Historisk stortingsvalg for Horten

Klarer den benken å holde sammen, bli hørt, få gjennomslag – og ikke bli sittende på benken når kampen straks blåses i gang i et nytt Storting? Gjengangeren-redaktør Torgeir Lorentzen spør seg det samme på lederplass i dag, dagen derpå:

«Valget er bra for Horten. Men hva med Vestfold?», skriver naboavisa på lederplass (ekstern lenke): «For Horten er situasjonen historisk. Tre (…) vestfoldrepresentanter med postkasse i vår kommune – det har vi aldri opplevd før».

Men flere av Vestfold-representantene på tinget er nå lenger unna makta, med bare de to fra Arbeiderpartiet inne i regjeringsvarmen nå som Arbeiderpartiet fortsetter i føring. Det krever en konstruktiv tilnærming fra alle på Vestfold-benken, spesielt de i opposisjon, i saker som er viktig for oss vestfoldinger.

Ingenting er helt avgjort enda

Så skal det sies at det skiller ikke mange stemmene mellom tredjemandatet til FrP og tredjemandatet til Arbeiderpartiet, ved Eivind Yrjan Stamnes fra Tønsberg – en stor sjølerklært Re-patriot. Heller ikke Mathias Willassen Hanssen fra Høyre og Tønsberg er langt unna.

Det skal telles igjen, kontrolleres og fintelles til slutt. Utjevningsmandatet er helt i det blå. Og det skiller i skrivende stund bare 122 stemmer i favør FrP mot Arbeiderpartiet og 233 mot Høyre i kampen om det siste direktemandatet. Alle stemmene er ikke telt opp enda.

Dermed kan Tønsberg i teorien rappe ett direktemandat fra Horten i fintellinga, det er to muligheter for det ved Eivind eller Mathias, det gjenstår å se. Og utjevningsmandatet står mellom en KrF-er fra Larvik eller en MDG-er og en SV-er fra Tønsberg.

Få er mer Vestfold-patrioter enn oss i Re

Uansett hvem det blir til slutt, så er det lov å håpe at vestfoldingene på Stortinget klarer å få til noe sammen, som gir bedre veier, jernbane, kommuneøkonomi, og så videre. Og visste du at få eller ingen er mer Vestfold-patrioter enn oss her i Re?

Det viste innbyggerundersøkelsene i forkant av kommunesammenslåinga med Tønsberg. En stor andel av oss har en sterk tilknytning til vårt eget sogn, gamle Re kommune, og ikke minst Vestfold fylke.

Identitet ligger lag på lag, og ofte er tilhørigheten høy hele veien, for oss her på bygda.

Vi heier på Vestfold – gjør vi ikke?

De forskjellige lagene går ikke på bekostning av hverandre: Er du som foning skikkelig glad i Fon, kan du også være skikkelig glad i Re og kanskje Tønsberg og hvert fall Vestfold, også. Det viste svarene i innbyggerundersøkelsene den gang.

Så sjøl om Innland-Vestfold ofte kan bli litt stemoderlig behandla i et by-tungt fylke, heier vi vel på Vestfold i sin helhet.

Gjør vi ikke?

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.