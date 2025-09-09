MDG-Julie kaprer utjevningsmandatet – mest sannsynlig: Slipper ikke jubelen løs helt enda

– Spent Julie nå?, spør ReAvisa tirsdag kveld. Valget er enda ikke avgjort for utjevningsmandatet fra Vestfold, det skiller bare få stemmer, – veldig spent Julie!, svarer den ferske stortingsrepresentanten – aller mest sannsynlig.

Julie Estdahl Stuestøl (MDG) gikk inn i lokalpolitikken for å få en mer grønn kurs i Tønsberg. En politisk lynkarriere gjør at hun nå får påvirke for en mer grønn politikk nasjonalt.

For få uker siden så det ganske så umulig ut for et stortingsplass for Julie. Men partiet har løfta seg noe så formidabelt både lokalt, regionalt og nasjonalt.

En grønnere Støre

– Tidenes snuoperasjon i forhold til meningsmålinger tidligere i år og så seint som i sommer?

– Ja, det har vært lagt inn enormt mange timer med utdeling av brosjyrer, husbesøk og samtaler med velgere i Vestfold og resten av landet de siste månedene.

– Og vi har opplevd at stadig flere har sagt at det ønsker et sterkt MDG som kan sikre en grønnere Støre-regjering.

Sterkere jordvern

– Og nå er du inne på Stortinget, ifølge de ferskeste tallene til NRK?

– Jeg er veldig glad for å se de oppdaterte tallene som bekrefter at vi har gjort tidenes valgkamp i Vestfold for MDG. Jeg er klar for å kjempe for klimahandling, matjord, natur, Oslofjord og solidaritet på Stortinget de neste fire åra.

– Hvis dette blir resultatet, understreker Julie i prat med ReAvisa. Hun har tidligere tatt til orde for strengere jordvern, også her i Re og spesielt i bygdebyen vår Revetal.

Få stemmer avgjør

– Det er fortsatt noe telling som gjenstår, så jeg venter med å juble til vi veit helt sikkert. Fortsatt ikke hundre prosent sikkert, understreker Julie til ReAvisa.

Ellers virker det til bli som det ble spådd: FrP er fortsatt størst med en bitteliten margin og får tre direktemandater fra Vestfold. Arbeiderpartiet får to – der tredjekandidaturet til Eivind Yrjan Stamnes fra Tønsberg ryker med bare noen få stemmer. Høyre får ett direktemandat, der andrekandidaturet til Mathias Willassen Hanssen fra Tønsberg ryker også med få stemmers margin.

Og som det ser ut nå, tirsdag kveld: MDG får utjevningsmandatet ved Julie Estdahl Stuestøl fra Tønsberg.

