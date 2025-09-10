Bil havna i grøfta: Politiet har tatt beslag i førerkortet

Bilføreren kjøres til sjukehus for en sjekk etter å ha havna utafor Bispeveien og velta på sida.

Rett før klokka ti på formiddagen onsdag 10. september 2025 rykket alle nødetater ut etter melding om trafikkulykke på Bispeveien ikke langt fra Fadumkrysset.

Det viser seg at det er en enslig bil som har kjørt av veien og havna i grøfta, der den ble liggende på sida. Ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert i ulykken.

Til sjukehus for sjekk

Bak rattet satt ei jente i 20-åra som var aleine i ulykkesbilen. Hun kom seg ut av bilen og framsto ikke som alvorlig skadd, men ble tatt med til sjukehus av ambulanse for sjekk.

Bilberging var kjapt i gang og veien åpen for fri ferdsel igjen etter kort tid.

– Nødetater er ferdig på stedet, bilen er taua bort, melder politiet.

Førerkortbeslag

Ulykkesbilen har plutselig begynt å skjene ut i grøfta på høyre side av veien, ukjent årsak, forteller Jan Tore Gregersen på operasjonssentralen til Politiet i Sør-Øst.

– Fører ble kjørt til sjukehus før vi fikk snakka med henne, avhør må derfor utstå til seinere.

– Førerkortet er besluttet beslaglagt, sak opprettes for videre etterforskning.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.