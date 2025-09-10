Fra trøbbel til seier: Emma (15) tok NM-gull – i år igjen

Eplet har ikke ramla langt fra stammen, enda denne familien trives aller best i hundrevis av kilometer i timen. Både barnebarn og farfar ble landets beste i NM-finalen. Sjøl om det så veldig mørkt ut for Emma (15) fra start.

Finaleløpet for årets dragrace-sesong, sist helg 5. – 7. september 2025 på Gardermoen, starta på verst mulig vis for Re-jenta Emma Sophie Brattland Eilertsen (15) fra Klopp:

Motorsykkelen hennes ville ikke starte. Først etter mange timer med mekking fikk teamet, som også består av farfar Per Eilertsen (61) fra Revetal, start på sykkelen. Men den ville ikke gå skikkelig.

Overrasker alle

Rusk i maskineriet gjorde at det meste var usikkert, men Emma ga det et forsøk. Hun kommer seg akkurat til finalen med en sykkel som bare fusker mer og mer og går dårligere og dårligere.

Så skjer det noe som overrasker alle, også Emma sjøl: I finalen slår både jenta og sykkelen til, uten ett eneste feilslag, og Emma kjører helgas beste drag og det raskeste sykkelen orka i løpet av hele den trøblete helga.

Så bestemmer sykkelen seg for å begynne å fuske igjen, såpass at det blir totalhavari nederst på dragstripa. Der må hun taues vekk, med en helt ferdig motor og en sykkel uten framdrift.

– Veldig happy

– Det var i rette øyeblikk sykkelen valgte å gi seg helt. Hva som skal skje neste år, det gjenstår å se, forteller Emma til ReAvisa. Dette er andre året med gull i Norgescupen til Re-jenta. Du kan se flere bilder og lese mer om Emma i denne avisa, etter hennes første NM-gull i fjor.

– Veldig happy. Sjøl om sykkelen er død. Så om det blir en ny sykkel til en annen klasse eller mye skruing for å få den i gang igjen i løpet av vinteren, det veit vi ikke helt enda.

Emma kan klasse opp til seniorklassen til neste år og si seg ferdig som junior. Men flere av vennene hennes i sporten skal fortsatt kjøre junior, så sjøl om det frister med klassebytte er det noe som holder henne igjen i juniorklassen, også.

To gull til Re

De har greit med tid å bestemme seg på, for siste løp for denne sesongen er kjørt og neste løp blir sesongstart i 2026, i god tid etter vinteren. Denne sporten krever tørr og fin bane, det er voldsomme krefter i sving. Det er så langt ifra en helårsidrett, annet enn i garasjen der det skrus året rundt.

Ikke nok med at barnebarnet tok Norgescup-seieren, farfar Per Eilertsen kom på andreplass i classic dragbike. Det sikra ham seier Norgescupen sammenlagt i sin klasse – to Norgescup-titler gikk til Re i årets dragrace-sesong.

Familieteamet kjører under teamnavnet «Junkyard racing Foxtown». Med den gode, gamle logoen med en rev og «Foxtown» – som selvfølgelig spiller på Revetal. Les om Re-teamet etter Emma sitt første NM-gull i fjor – les papiravisa på nettavisa.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.