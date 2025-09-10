Saga (16) håver inn edelt metall: – Det er en fantastisk følelse å sitte igjen med

Tre NM-gull, der Saga var suveren gjennom hele NM-helga i tre forskjellige øvelser. Også debuten i VM i sommer ble historisk bra, for en norsk rytter.

Saga Knutsen Eriksdottir (16) fra Fon driver kort fortalt med ryttersport med islandshest. Dette er størst i sportens hjemland Island, og har også blitt ganske stort i de andre nordiske landa, med strenge krav til samspillet mellom hest og rytter.

Saga trener med hestene sine hjemme i Fon, der Stall Holm holder til langs Fonsveien ved Holtung. Les mer om Saga, sporten og familien i denne papiravisa – du kan lese papiravisa på nettavisa.

Trippel NM-gullvinner

Tidligere i september tok Re-jenta NM-gull i disiplinen gæðingatölt og hun ble kombinasjonsvinner i de to klassiske islandshestgrenene gæðingakeppni og gæðingatölt. I tillegg tok hun gullet i disiplinen gædingakeppni – tredobbel gullmedaljevinner i ryttersporten med islandshest.

Hesten skal vise de typiske islandshest-gangartene – skritt, trav, galopp, tølt og pass. Med kraft, smidighet, fart og glede. I de forskjellige øvelsene bedømmes både rytter og hest, dommerne ser etter en hest som både er flott å se på, behagelig å ri, og som samtidig viser styrke og energi.

Hesten skal også vise tølt, den særegne og myke gangarten som islandshesten er berømt for. Tølt skal være både kraftfullt og lett, med høy beinføring, god fart og mye uttrykk.

Anerkjennelse av rytter og hest

At Saga nå kan kalle seg både norgesmester i gæðingatölt, kombinasjonsvinner og i gædingakeppni, det er en stor bragd og en anerkjennelse av både rytter og hest. – Merker det på formen, når alt klaffer mellom meg og hesten. Det er egentlig litt ubeskrivelig, sa Saga til lokalavisa da vi skreiv om henne første gang i fjor.

Da var hun allerede som 15-åring blant de beste i Norden. Du kan følge Re-jenta på sosiale medier under “stallholm”, der mange av de store stevnene blir sendt live.

Tidligere i sommer konkurrerte Saga med det norske flagget på brystet under VM i Sveits – det store målet hennes i denne sesongen.

Kvalifisert til VM på første forsøk

Dette var tredje året hun ble tatt ut til landslaget, og første gang hun hadde mulighet til å konkurrere i VM. Tidligere har hun konkurrert i NM, Nordisk mesterskap og EM, med gode resultater.

Først i år er hun gammel nok til å kunne kvalifisere seg til VM, og det klarte hun på første forsøk.

I VM ble det en sterk B-finale og fjerdeplass. Utrolige resultater i år for ungjenta fra Re.

– En fantastisk hest

Om sesongen sier Saga sjøl: – Vi leverte solide og harmoniske ritt i NM, oppkjøringa var fin, der vi tidligere i sommer var med landslaget til Sveits og representerte Norge under VM.

– Etter VM har jeg brukt mest tid på tur og kos. Fokus på en glad og fornøyd hest. Det var en lang reise til Sveits, men det tok han fint – han var helt seg sjøl da, og nå.

– Det er en fantastisk følelse å sitte igjen med. Med så mange gode resultater etter endt sesong. Ýmir er en fantastisk hest som virkelig har vist hva han er god for!

