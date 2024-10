Re-jente på landslaget: – Det er det beste jeg har prestert i en konkurranse, noen gang

– Merker det på formen, når alt klaffer mellom meg og hesten. Det er egentlig litt ubeskrivelig, sier Saga (15) som er blant de beste i Norden.

Saga Knutsen Eiriksdottir (15) fra Fon driver kort fortalt med ryttersport med islandshest. Dette er størst i sportens hjemland Island, og har også blitt ganske stort i de andre nordiske landa, med strenge krav til samspillet mellom hest og rytter.

Da ReAvisa slo av en prat med Saga tidligere i høst, hadde hun akkurat kommet hjem fra Nordisk mesterskap med landslaget – for andre gang. I år var det i Danmark, for to år siden var det i Finland. Nordisk og VM arrangeres annet hvert år.

– Jeg var ganske stor før jeg skjønte greia

Nordisk mesterskap består av konkurrenter fra Norge, Island, Sverige, Danmark, Finland, Åland og Færøyene, med flere hundre deltakere. Det passer bra å konkurrere i utlandet, for nest etter hest liker Saga å reise. En tredje lidenskap er fotball, hun spiller på Re FK. Men aller mest tid går med til stell og trening med hest.

– Alle i hestemiljøet på Island får et islandshest-føll til 1-årsdagen, får ReAvisa fortalt av foreldrene til Saga, der pappa er fra Island og mamma er fra Sundmøre. Mamma Ingrid Knutsen og pappa Eirikur Sveinsson og Sagas tre lillebrødre utgjør et helt familieteam som reiser rundt på stevner i inn- og utland.

I 2012 havna familien her i Re, ganske tilfeldig. Det var heller ingen selvfølge at Saga skulle bli hestejente, for hesten hun fikk til 1-årsdagen ble solgt. – Jeg var ganske stor da jeg skjønte greia, sier Saga og ler. Hun hadde runda 10 år da hun fikk interessen helt på egenhånd, og ikke bare interesse – men også et stort talent.

Og rett rundt da papiravisa gikk i trykken fikk vi en gladmelding fra Fon: Saga er tatt ut til landslaget også i den kommende sesongen 2024/2025.

