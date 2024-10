Pionerprosjektet videreføres for femte året på rad

Vibeke og Våle legekontor var først ute med dette, og anslår at det er dobbelt så effektivt som å gjøre det på gamlemåten.

Vibeke Mørken Stuestøl og Våle legekontor kom på en lur ide tilbake i 2020, som er blitt videreført siden – og det blir dermed femte høsten på rad med tilbudet denne høsten:

Alle med fastlege ved Våle legekontor kan komme til Våle samfunnshus den siste tirsdagen i oktober, 29. oktober fra klokka 15.00 til 18.00, for å få årets influensa-vaksine.

En bedre løsning for alle

Sammenlikna med en og en inn på legekontoret, er denne måten å gjøre det på minst dobbel så effektiv. Det blir mindre heft for både de som blir vaksinert og de som vaksinerer, det går kjappere og alt blir enklere for alle.

– Vi får tilbakemeldinger på at det er både effektivt og veldig hyggelig, både for pasientene og for oss, forteller fastlegene. Denne vaksinasjonsdagen har blitt nærmest som en happening i bygda, der folk møtes igjen og blir sittende på benkene utafor samfunnshuset for en prat.

Men du trenger ikke pynte deg, spøker fastleger og sekretærer rundt bordet: – Vi liker vaksine-vennlige klær, det vil si T-skjorte og enkle plagg så vi kommer til overarmen på en enklest mulig måte. Ikke svære bluser og flere lag klær.

Det anbefales å komme litt utover kvelden, mot slutten helst. – Vi veit av erfaring at det er mest trøkk fra start, og så blir det litt roligere etter hvert.

Pionerprosjekt i Re

Influensa-vaksinen er anbefalt til alle over 65 år, alle i risikogrupper, alle kronisk sjuke, og gravide fra etter uke 12. Noen kan få en oppfriskning av lungebetennelse-vaksine samtidig, hvis man trenger det.

Mange har allerede starta å spørre etter årets vaksine, men du har ingenting å vinne ved å ta den tidligere og det er heller ingen risiko ved å vente til vaksinasjonsdagen på samfunnshuset – ved å ta vaksine da er du best beskytta når det gjelder mest i løpet av influensa-sesongen, forteller Vibeke.

Korona-vaksinering står kommunen for, det starter opp i uke 43, informerer Tønsberg kommune på sine nettsider (ekstern lenke). Den vaksineringa skjer ikke på legekontorene, men med drop-In på Træleborg sjukehjem.

Og apropos korona – da var det jo store haller med korona-vaksinering, over samme lest, det var etter at Våle legekontor var aller først ute med massevaksinering på denne måten, allerede ett år eller to før.

– Vi hadde på ingen måte noen å se til da vi starta opp med dette. Vi har sjøl forska oss fram til en lur måte å gjøre det på. Det sparer oss og pasientene for mye.

200-talls innom

Rundt 200 blir vaksinert i løpet av en tre timers økt som dette, det er drop-in og bare å møte opp. Det er fortsatt mulig å få vaksinen satt på legekontoret, hvis denne dagen ikke passer.

Andre vaksiner, som for eksempel mot kikhoste, settes bare på legekontoret.

