Nå blir det «garnbutikk» på Revetal igjen: – Vi hører på kundene våre, veitu

I godt over 40 år har vært en garnbutikk av noe slag, men ikke de siste åra. Da har den ene garnbutikken etter den andre stengt dørene. Nå sørger Sushil og Paul for at det igjen er garn å få kjøpt på Revetal.

Re tekstil åpna dørene første gang i fjor våres, i de splitter nye lokalene i den nye blokka i Gamleveien 6. Her holder de til på bakkeplan, godt synlig ut mot Bispeveien. Drifta går godt, med bra salg og veldig greie tall, forteller ekteparet Sushil Kanta (61) og Surinder Paul (68).

De er langt ifra ukjent med å drive butikk av dette slaget, de har også etablert seg i flere Vestfold-byer – men Revetal har de ekstra trua på: – Det kommer jo folk fra byene og hit for å handle, forteller de til ReAvisa.

Gode introduksjonstilbud

Og nå får kundene enda en grunn til å komme: Garn. Hyllene fylles opp med kvalitetsgarn fra Sandnes, Rauma og Viking. Det blir gode introtilbud, nå som salget starter fra og med torsdag 11. september 2025.

Flere har foreslått at de må starte med garn, det er et behov for dette på Revetal. For i tillegg til at garnbutikkene har forsvinni fra Re, har de også blitt borte flere andre steder i omegn.

– Vi hører at det er et større behov enn noen gang, så vi prøver, sier et optimistisk eier-ektepar på Re tekstil.

Flere bein å stå på

De tenker det er lurt å ha flere bein å stå på. Siden de allerede har etablert en fin og trofast kundekrets på klær og andre varer i butikken, så kan garn bli et godt supplement. Å drive en egen garnbutikk har jo vist seg å være vanskelig.

– Vi har allerede mange kunder, så vi har råd til å satse på garn og prøve det ut, sier Sushil og Paul som har investert flere hundretusen kroner for å få varelageret på plass.

– Flere kunder har sagt «hva om dere også hadde hatt et hjørne med garn?» Vi hører på kundene våre, veitu, sier ekteparet og smiler.

Garnbutikkene har forsvinni

Dessuten, de har allerede ansatte med god kunnskap om garn. Toril Hvidsten dreiv sågar den aller første garnbutikken i bygda, hun starta opp på Sørby, da det var kommunesenter i gamle Våle kommune, en gang på første halvdel av 1980-tallet.

Så flytta hun ned til Revetal for 40 år siden og var også ansatt hos Garnbunten som opphørte i 2019. Så starta «Keep Warm» opp, en garnbutikk som eksisterte bare i kort tid etter at den flytta fra Sem til Revetal på tampen av 2019.

Alle disse butikkene baserte seg mer eller mindre bare på garn. I tillegg til disse butikkene som er historie, la også Vevkroken i Andebu ned sitt garnsalg på nyåret i år.

Garn – og etter hvert sysaker

– Vi skal hvert fall prøve dette, så får vi se om det er så stort behov som vi tror det er, forteller Re tekstil-ekteparet som med godt mot bærer pappeske etter pappeske med garn inn i lokalene i Revetalgata 6.

– Så er planen videre å utfylle med et stort utvalg av sysaker, som nål og tråd, saks, glidelåser, knapper – alt mulig. Dette vil være kvalitetsprodukter fra Bjarne Hjelmtvedt i Drammen, størst i Norden.

– Se så mange fine farger!, sier en overvelda Sushil når eske etter eske åpnes og garnet stables på plass i hyllene. – Dette blir veldig gøy, tenker jeg.

Trenger flere ansatte

Såpass satses det, at Re tekstil søker etter en ny ansatt. Sushil og Paul har to ansatte, i tillegg til å trå til sjøl når det trengs. Nå vil de ansette en til i 100 prosent stilling, for å virkelig satse på garn.

– Det er travelt, vi trenger en til: En som kan mye om tekstil og også garn. Som er blid og full av service og gode råd. Det er bare å komme innom butikken, oppfordrer ekteparet.

– Vi krysser fingrene, dette med garn betyr en investering og en del forpliktelser over tid. Men butikken går bra ellers, seinest med supert sommersalg nå i sommer.

Visste du forresten at vi har en strikke-influenser her fra Re? Strikke-Vorin har nærmere 25.000 følgere på Instagram – du kan lese om henne i denne papiravisa – gratis på nettavisa.

