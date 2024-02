– Gleder oss til å rive ned pappen og åpne på Revetal

Ekteparet starter opp sin sjette butikk, på Revetal. Her skal de leve opp til service-stempelet bygdebyen vår har fått på seg: – Å drive butikk er en jobb – og en livsstil.

Nå både håper og regner de med å trekke kunder fra de andre stedene de har og fortsatt driver butikk – for de veit at Revetal har trofaste lokale kunder fra Re, men også tilreisende fra en stor omegn.

Sushil Kanta (60) vil være ansiktet utad, bak kassa. Surinder Paul (67) er med mer i kulissene. Sammen eier de flere klesbutikker, den siste i rekken blir på Revetal. Og får navnet «Re tekstil». Butikken ligger på bakkeplan i den nye blokka i Gamleveien 6.

Totalt fire ansatte i butikken

Allerede har de ansatt en, som skal være med fra første åpningsdag fredag 1. mars 2024. Og to til skal de bli, her på Revetal. Allerede driver ekteparet klesbutikk over samme lest i Tønsberg, Holmestrand og Sandefjord.

Den første butikken ble starta opp i 1996, i Hvittingfoss, så starta de opp i Holmestrand i 1999. De har også rukket å drive i Larvik i nesten 25 år, men den butikken ble lagt ned da de trofaste ansatte nådde pensjonsalder, en etter en.

– Vi MÅ ikke gjøre dette, starte opp enda en butikk, langt ifra – vi kunne sagt at det holder nå, men vi har veldig lyst, sier et sprudlende engasjert ektepar, begge i 60-åra.

Sjukepleier og butikkdame

– Vi er heldige med helsa, så vi vil jobbe lenge. Pensjonist? Nei! Vi trives med dette, forteller Surinder, som skryter veldig av kona, som egentlig er sjukepleier – et skikkelig menneske-menneske, forteller han:

– Hun hjelper fra hjertet, viser en stolt ektemann med tydelige gester og kjærlighet i blikket. – Sjukepleier eller butikkdame, det er nesten det samme, sier Sushil og ler godt.

Hun elsker å hjelpe kunder til et godt kjøp: – En mann som skal kjøpe gave til kona, det er det beste jeg veit. Da blir mannen happy, kona happy, og jeg er happy! Har jeg fornøyde kunder, så er jeg fornøyd.

Sett bygdebyen vokse til gjennom bilvinduet

– Klær er viktig, forteller Sushil. Hun viser fram kolleksjoner og snakker om kvalitet fra A til Å, – etter snart tredve år i bransjen veit vi hvilke merker som funker og ikke. Kvalitet i klær gir kvalitet i livet.

At de nå starter opp på Revetal, er ingen tilfeldighet. Ekteparet har kjørt forbi helt siden 1990-tallet, og da var det ikke stort her. Tanken kom nå i nyere tid:

Utviklinga har det driftige ekteparet fulgt fra bilvinduet, på Bispeveien, gjennom det som har gått fra et veikryss til en bygdeby.

En jobb – og en livsstil

– Vi har kjørt veien rett forbi her tusenvis av ganger, sier Sushil og peker på Bispeveien rett utafor utstillingsvinduene sine. – I starten tenkte vi ikke stort på Revetal. De seinere åra har vi tenkt mer og mer på mulighetene her.

– En så stor og flott utvikling, det vil vi være med på å dra videre, forteller ekteparet, som har latt seg imponere over servicen i bygdebyen.

– Her har alle forstått at fornøyde kunder kommer tilbake. Vi tenker akkurat på samme måte. Å drive butikk er en jobb – og en livsstil.

Mange gamle kjente i Re

Første åpningsdag blir fredag 1. mars 2024. Allerede har ordet spredd seg, forteller Sushil, for hun blir gjenkjent når hun gjør klar butikk og gjør ærend på Revetal.

– Mange kunder i Holmestrand og Tønsberg er jo herfra, som reiser til butikkene i byene nå, men det slipper de snart – og det er de veldig glad for.

– Jeg hører stadig «nei, er det deg!» når jeg er her på Revetal. Så vi har mange gamle kjente her, som slipper å reise så langt framover.

Gjør klart til åpningsfest

Navnet blir «Re tekstil», akkurat som den første butikken fikk navnet fra stedet den ble starta opp i, den het «Hvittingfoss tekstil». I byene heter butikken deres «Paul tekstil». Ekteparet har fått med seg lokalpatriotismen i bygdebyen, og vil derfor gjerne ta Re-navnet.

Nå venter de spent på å kunne rive ned all pappen foran butikkvinduene. Alt er ikke på stell enda, men all tid utenom åpningstida i de andre butikkene går med til å gjøre klart til stor åpningsfest.

– Vi gleder oss til rive ned pappen og åpne på Revetal. Vi er litt spente, ærlig talt, det er alltid spennende.

Må telle på fingrene

– Spent – sjøl om dette er deres butikkåpning nummer seks i rekka, dere begynner å bli veldig erfarne i gamet?

– Ja, det blir nummer seks, ikke sant? Jeg har ikke telt, sier Sushil og ler godt, før hun må telle på fingrene og finner ut at det stemmer.

På åpningsdagen 1. mars lokker hun med gode tilbud, fra 20 til 70 prosent avslag på hele butikken, og det blir servert kaffi og noe å bite i.

Re tekstil er den tredje nyetableringa på Revetal på kort tid nå, les også om Jeanette Hanvik som åpna yoga-studio og fotograf Maria Lynne som åpner fotostudio.

