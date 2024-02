Nå blir drømmen realisert: – Velkommen til kick-off

Planene er spikra og endelig blir det noe av drømmen om en parsellhage og en spirende møteplass i bygdebyen vår. Det blir en pangstart med et tettpakka program.

ReAvisa møtte flere av initiativtakerne på ett av deres forberedende møter på Revetal ungdomsskole, og nå er det mest kick-off som planlegges – for planene for sjølve Revetalhagen er mer eller mindre spikra:

Et område der barn og voksne kan dyrke sine egne bær og grønsaker. Området er på 3,3 mål og skal deles i parseller til familier, skoleelever og alle andre som vil dyrke sin egen mat.

Deler på stor kunnskap og lang erfaring

Parsellhagen blir lengst sør, mens det midt på området blir marked og skolehage. Roar Lefsaker, Holt-bonde og Ridder av Re, vil være tilgjengelig som veileder, for de som trenger det, på torsdager. Han har over tredve års erfaring med gårdsbesøk, parsellhager og formidling.

Initiativtakerne håper også på et godt samarbeid med næringslivet. Kommunen leier ut jorda, og det er skrevet en kontrakt for to år med klausul om forlengelse.

Denne møteplassen på tvers av generasjoner, der alle møtes i gleden av å dyrke maten sin sjøl, har vært en gammel drøm gjennom tiår.

– Alle hjertelig velkommen

At den endelig blir realisert fra og med denne vekstsesongen, har lokalavisa skrivi om tidligere – les mer her. Før dyrkinga starter for fullt, blir det en kick-off for Revetalhagen. Det skjer lørdag 9. mars 2024.

– Alle ideene for en slik lokal møteplass skal presenteres denne lørdagen, forteller initiativtakerne:

– Alle er hjertelig velkommen, inviterer de via ReAvisa.

Ikke bare viktig lokalt, men nasjonalt

Blant alle gjestene på scenen, er Rainer Stange, velrennomert landskapsarkitekt fra Re. – Det går ikke an å ha kick-off for Revetalhagen uten at Rainer Stange kommer og forteller om sine planer om uteområdene ved Re helsehus og langs Revetalbekken, sier arrangørene.

Denne karen har også erfaring med urbane hager. Han ser det store bildet og er både iderik og ambisiøs, og det er rett og slett fascinerende å høre han prate om alle sine prosjekt – både før og i framtida.

Han har tidligere, i ReAvisa, omtalt planene for Revetal som interessante, ikke bare i lokalt og regionalt perspektiv – men også nasjonalt.

Naturen sett i et helseperspektiv

Jorunn Marie Thon er en annen bidragsyter fra scenen, hun er prosjektkoordinator på NaturKulturHelse-senteret i Asker, og skal fortelle om sine erfaringer rundt dette prosjektet. Hennes hovedinteresse er nærmiljøets betydning for helse og trivsel.

Det vil si hvordan inkluderende fellesskap, aktivitet og stimulerende omgivelser kan bidra til å styrke folks egne krefter og legge til rette for deltakelse og livskvalitet.

Hun er også engasjert naturens betydning i et helseperspektiv og formidling av lokale naturverdier.

For en kick-off!

Gunnar Tellnes kommer også, han er lege og professor em. ved Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo. Han tok initiativ til å etablere Natur-Kultur-Helse senteret i Asker i 1994 og Norsk forening for folkehelse (Folkehelseforeningen.no) fra 1998.

Han har vært president i den Europeiske folkehelseforeningen. Hans hovedinteresse nå er «helsefremmende natur- og kulturaktiviteter i inkluderende fellesskap».

I tillegg kommer det flere interessante foredragsholdere og det blir mange flotte musikalske innslag. For en kick-start for Revetalhagen!

Kort om kick-off for Revetalhagen lørdag 9. mars 2024:

Klokka 15.00 – 16.00 blir det omvisning på hageområdet på Revetal. Oppmøte ved vaffelbua på Re-torvet.

Klokka 17.00 er det foredrag og konsert på Kulturhuset Elverhøy.

Talere:

Jorunn Marie Thon

Helle Wilberg

Gunnar Tellnes

Rainer Stange

Martine Søyland

Anastasia Smyk

Ordfører Frank Pedersen

Rose Anette Baptiste

Charlotte Sofie Eliassen Holtung

Line Knudsen

Pål Johnsen

Bjørn Thomassen

Arrangementet er gratis for alle.

