VM-medaljedryss over Re-klubben: Dette er mye takket være de som turte å tenke uforskamma stort

– Helt utrolig, virkelig moro, sier en av ildsjelene bak det moderne skiskytter-eventyret i Re. Dette er nok et eksempel på at det nytter å tenke stort på et lite sted.

Det er fjorten år siden åpningsrennet på skiskytteranlegget til IL Ivrig på Bibo – mimre gjerne tilbake på det her. Siden den gang har Re-klubben fostra fram talenter på løpende bånd. Resultatet ser vi nå:

Vi har IL Ivrig-løpere i verdenstoppen – faktisk verdens beste. Sist helg ble det VM-gull og VM-sølv til Norge, med IL Ivrig-løpere på ankeretappen i begge stafettene i ungdoms- og junior-VM. Det sørga henholdsvis Gro Njølstad Randby og Agathe Brathagen for.

Turte å tenke stort

Lokalavisa var selvfølgelig på plass da det aller første skiskytterrennet gikk av stabelen på det nye skiskytteranlegget på Bibo, tilbake i 2010.

Det hadde allerede vært trena med provisoriske løsninger, men først da hadde en permanent standplass kommet på plass.

Som så ofte ellers når store ting skjer, var det ildsjeler som satsa større enn mange mente var fornuftig:

En liten klubb – i snøfattige Vestfold – skulle satse stort – på skiskyting? Flere rynka på nesa.

– Dette er stort!

Det var svære planer Olav Hana fra Våle hadde i sin tid, som Bjørn Gjelsås fra Ramnes prosjekterte ut i praksis. – Det er veldig merkelig at du ringer nå, sier Bjørn når han tar telefonen fra lokalavisa fredag, rett etter IL Ivrig-jentene gikk inn til gull og sølv.

Han hadde ikke fått med seg de rykende ferske medalje-nyhetene fra Junior-VM, så reaksjonen kommer spontant rett fra hjertet:

– Helt utrulig! Virkelig!, sier en umiddelbart rørt dugnadskar:

– Dette er stort.

En times dugnadsjobb før trening

– Jeg hadde besøk av Tor Våge her om dagen, og da snakka vi om akkurat dette: Hva hadde skiskytinga i Re, eller i Vestfold for den saks skyld, vært uten den skiskytterstadion vi jobba på for?

De to fra Ramnes var nøkkelpersoner i sin tid, da det ble jobba intenst fram til åpningsrennet i 2010. Men i bresjen gikk Olav Hana fra Våle. Han turte å tenke stort.

Trioen har tusenvis av dugnadstimer på Bibo, sammen med mange andre. Fram til permanent standplass var på plass, tok det en time å rigge arenaen til trening.

Det var tungt dugnadsarbeid – hver gang. Noen ganger tok det enda mer enn en time å få alt på stell før trening.

Lange historiske røtter

– Jeg husker det var så bløtt og sølete at vi måtte legge ut paller med matter over, og så satte vi opp midlertidige blinker og noen svære lamper, så det ble no’ standplass-greier på et vis, sier Bjørn og ler godt. Han angrer ikke på en eneste dugnadstime.

Det var mange med i kulissene, men Bjørn trekker fram Olav Hana som den viktigste. Svein Olsen fra Revetal fikk også en nøkkelrolle etter hvert.

Spesielt viktig var det å få med Svein på laget når det gjelder finansiering og innhenting av spons. Så la oss ta en telefon til Svein, også:

Vi spør Svein om skiskytterhistorien før det moderne skiskytteranlegget sto ferdig til åpingsrennet i 2010. For det er en historie før det.

– Jeg har jo en sølvmedalje!

– Men det er jo noe helt annet nå. Helt opplagt. Det nye anlegget har betydd alt. Spesielt muligheten til å produsere kunstsnø, trekker Svein fram. – Men også rulleskianlegget, som gjør det mulig å trene året rundt.

Når det gjelder historien, så humrer Svein mens han forteller at, – joda, det var skiskyting i IL Ivrig i tidligere tider, også – jeg har jo en sølvmedalje fra kretsmesterskap i skiskyting.

Da var det mest skiløpere, som i tillegg gikk noe skiskyting på si’, forteller Svein.

Det var ikke så mange reindyrka skiskyttere, som vi ser nå i nyere tid.

Gode skiskyttere fra Re gjennom tidene

Men vi har likevel noen store skiskytternavn fra bygda vår i tidligere tider, og Svein nevner Leif Nørgård fra Sørby som en av de aller beste i sin aldersklasse på 1960-tallet.

Sjøl om Leif er en IL Ivrig-kar, så gikk han for Heimevernet – det var de som hadde skiskyting på den tida.

Erling Randar var også en god skiskytter til langt opp i aldersklassene.

Helt sikkert flere, også – tips gjerne ReAvisa om flere navn.

Historisk – og ikke likt noen tidligere prestasjoner

– IL Ivrig hadde skiskyttere som hevda seg på 1960- og 1970-tallet, forteller Svein. Så døde sporten nesten helt ut her i bygda, med et unntak med noen løpere på 1990-tallet.

– Men ingenting før har vært som det er nå, forteller Svein, etter VM-gull og VM-sølv til IL Ivrig. Det er historisk, og helt i særklasse – ikke likt noen tidligere prestasjoner i Re-klubbens historie.

– Helt fantastisk, og veldig hyggelig, sier IL Ivrig-ildsjelen om klubbens prestasjoner i årets ungdoms- og junior-VM.

Gulljenta: – Takket være IL Ivrig

Bjørn Gjelsås forteller at han husker at den ferske gulljenta fra IL Ivrig, Gro Njølstad Randby, kom på sine første skiskyttertreninger på Bibo, kanskje som 10-åring.

Sønnen hans, Even, vant åpningsrennet, og han ga seg litt etter at Gro hadde starta med skiskyting. Gro har alltid skryti veldig av IL Ivrig og velkomsten der.

For tre år siden sa gulljenta vår at hun aldri hadde klart å bli så god som hun er blitt, uten IL Ivrig.

For fire år siden fortalte hun til ReAvisa at drømmen var å bli verdens beste en vakker dag.

