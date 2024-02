– Gullalarm! Vi har fått en verdensmester!

Nok ei IL Ivrig-jente sikrer VM-medalje til Norge, Gro Njølstad Randby gikk akkurat inn til gull!

VM-gull til Norges juniorlag, etter at ungdommene tok sølv, melder NRK (ekstern lenke). Begge medaljene ble tatt med ei IL Ivrig-jente på ankeretappen.

Det norske juniorlaget med Sivert Gerhardsen, Isak Frey, Marie Sofie Brännare-Gran og Gro Randby gikk inn til VM-seier i blandet skiskytterstafett i Estland.

Spennende avslutning

Det ble en spennende avslutning etter at Randby måtte ut i to strafferunder på stående skyting, melder NRK: Ankerkvinnen Gro Randby, som kommer fra Re-klubben Ivrig, brukte ett ekstraskudd på liggende skyting, men på stående fikk hun problemer. Ledelsen krympa, men det holdt til gull.

Det er nok ikke den mest effektive arbeidsdagen på ordførerens kontor i dag, for nå blir det å kaste et blikk bort på livetimingen fra Junior-VM i skiskyting nå og da.

Og like etter at lokalavisa melder om VM-sølv til Norge og IL Ivrig på stafetten på formiddagen, kommer enda en melding fra ordfører Frank Pedersen:

– Fytti katta så rått!

– GULL-ALARM! Gro gikk Norge inn til gull i Junior-VM!! IL Ivrig har fått en verdensmester!!!, skriver ordføreren til ReAvisa. – Fytti katta, så rått, sier en fortumla ordfører-Frank:

– Det er så stort, og Gro og Ivrig skal være stolte. Jeg er rørt her jeg sitter og følger med. Tusen takk til alle ildsjeler som har jobba målbevisst i Ivrig for å legge til rette for at dette skjer.

– Tusen takk, gjentar ordfører-Frank. – Nå må vi feire når de kommet hjem, forteller han – det lover godt for en storstilt mottakelse. Men det er godt og vel ei uke til, for VM har så vidt bare starta.

Pangstart på VM

Norge, med Gro Njølstad Randby fra IL Ivrig på ankeretappen, vant foran Tyskland og Østerike på pallen, ifølge offisiell resultatliste (ekstern lenke).

Hele fire IL Ivrig-løpere er med i Junior-VM i Estland, fra og med i dag fredag 23. februar 2024 og til og med lørdag neste helg.

Allerede har Agathe Brathaugen fra IL Ivrig vært med på å ta sølv, nå tar Gro Njølstad Randby gull!

Fire fra IL Ivrig

Både uttaket og allerede nå resultatene er historisk, aldri har IL Ivrig markert seg på dette viset. Det er bare å følge med videre på junior-VM.

Der vi også har med lillesøster Nora Njølstad Randby i Ungdom damer og ikke minst Ole Tafjord Suhrke i Junior herrer.

Her kan du lese mer om skiskyting i ReAvisa-arkivet.

– Takket være IL Ivrig

Der kan du blant annet lese denne saken vi skreiv for fire år siden, da Gro drømte om å bli verdensmester en vakker dag.

For tre år siden sa gulljenta vår at hun aldri hadde klart å bli så god som hun er blitt, uten IL Ivrig.

Og vil du mimre tilbake til starten med skiskyting her i Re, så sjekk denne saken.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.