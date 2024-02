Gulljenta fra IL Ivrig: – Utrolig stort og gøy!

For fire år siden fortalte IL Ivrig-jenta til ReAvisa at hun lenge hadde drømt om å bli verdens beste, men først da turte hun å tru på det og si det høyt. Nå har hun et VM-gull rundt halsen.

Det var i går fredag 23. februar 2024 at Gro Njølstad Randby gikk Norge inn til gull i Juniorenes VM-stafett i Estland. IL Ivrig-jenta gikk sisteetappen.

– Fikk et veldig godt utgangspunkt ut på min etappe, og kjente virkelig på presset, forteller den ferske juniorverdensmesteren til lokalavisa.

– Utrolig stort og gøy

– Liggende skytinga gikk veldig bra, og hadde bra fart i løypa de to første rundene. Stående ble tøff. Litt vind i kroppen, og etter hvert urolige bein gjorde det krevende.

– Likevel klarte jeg å skvise ut alt jeg hadde inne, og berga førsteplassen, forteller Gro til ReAvisa.

– Veldig kult å vinne med dette laget! Utrolig stort og gøy!

Gratulasjoner fra ordføreren

Tidligere på fredagen gikk enda ei IL Ivrig-jente inn til medalje for Norge, Agathe Brathagen gikk sisteetappen for ungdomslaget som tok sølv på stafetten.

I løpet av fredagskvelden var det også korrespondanse mellom ordfører Frank Pedersen og medaljørene fra Re-klubben:

«Hei Gro og Agathe. Gratulerer så mye med gull og sølv i VM!

Mange som er stolte

Fantastisk moro å følge med på live tracking. Dere skal være stolte. Det er det mange hjemme som er! Hils resten av laget. Håper vi får anledning til å feire dere når dere kommer hjem til Ivrig og Bibomyra.

Lykke til i resten av mesterskapet. Jeg kommer til å følge med dere. Hils Ole og Nora også. Hilsen ordfører Frank», sendte han på SMS. IL Ivrig har hele fire deltakere med i Junior-VM i Estland, som arrangeres til og med lørdag 2. mars 2024.

For tre år siden sa gulljenta vår at hun aldri hadde klart å bli så god som hun er blitt, uten IL Ivrig.

Program for resten av åpningshelga i Junior-VM:

Lørdag 24. februar

09:30: Normal 12.5km, ungdom menn

13:00: Normal 10km, ungdom kvinner

09:30: Normal 15km, junior menn

13:00: Normal 12-5km, junior kvinner

