Legendene kommer tilbake til Revetal – igjen

Fjorårets comeback, etter 36 år, smakte så godt at de kommer igjen. Og så populært var gjensynet, at vertskapet ser seg nødt til å begrense antall billetter i år.

De var lydsporet til ungdomstida til mange godt voksne reinger, som ReAvisa skreiv om på samme tid i fjor – les mer om Eddies Five i denne saken.

Så populært ble comebacket at Revetal gamle stasjon ble stappfull, 36 år etter at de spilte i Re sist. Så lenge skulle det ikke gå til neste gang, for året etter er de klare igjen.

Kun hundre billetter i salg

Den store pågangen ble et luksusproblem for vertskapet ved Revetal gamle stasjon, som forteller at det i år, når Eddies Five kommer tilbake, blir et begrensa antall billetter på maks hundre.

– Vi vil at folk skal kunne sitte ned, forteller Muslum Gusel til ReAvisa. På den måten blir det litt armslag og enda triveligere for konsertpublikummet. Det blir også pizzabuffet.

Det betyr at bandet bare har et begrensa antall billetter ute for salg.

– Dansegulvet er til å danse på

Eddies Five er et danse- og show-orkester som herja rundt på de fleste scener i Vestfold og en stor omegn 1970- og 1980-åra. Etter en pause på over 35 år, er bandet klare for en reunion-konsert nummer to på Revetal gamle stasjon lørdag 16. mars 2024.

I fjor var det så fullt at til og med dansegulvet ble brukt til sitteplasser, men som bandet sier i invitasjonen til årets konsert: – Dansegulvet er til å danse på!

Bandet selger billetter på vipps, og er det ikke fullt i forkant kan billetter også kjøpes i døra.

