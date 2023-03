Ungdomsbandet er samla igjen – snart femti år etter at de rocka bygda vår første gang

Mange partyband har rocka Re opp gjennom tidene – og Eddies Five er ett av dem. Nå teller de opp på nytt – lenge etter de var lydsporet til en ungdomsgenerasjon her i bygda vår.

Det begynner å bli en god stund siden disse gutta lagde liv og røre på lokalene rundt om i Re og en etter hvert stor omegn – men det er ikke lenge til neste gang:

Til helga, lørdag 18. mars 2023, står Eddies Five på scenen igjen, på Revetal gamle stasjon. Det er 36 år siden sist de spelte konsert her i Re, og det er nå 47 år siden de først starta opp.

Travle tider

– Det skulle egentlig være et mer rundt tall for gjenforening og jubileum, men så har tida flydd og vi har vært opptatt på hver vår kant, forteller frontfigur Edgar Storm Johansen (74) fra Sandeåsen.

Han er eldstemann i bandet og som vokalist er han også frontfigur – og mannen bak bandnavnet: – Eddie, ja! Jeg hetter ikke det sånn skattemessig, da – men det ble «artistnavnet», sier han og ler.

Eddys Five var et hobbyprosjekt ved siden av andre vanlige jobber fra ni til fire på hverdagene. På kveldene og i helgene spilte de konserter.

Spelt over hele Re

– Vi har spilt på alle lokalene i hele Re; i Våle, Vivestad, Fon, Ramnes, Undrumsdal, og hele Vestfold, og lenger av gårde – i Oslo, på høyfjellshotell – det var så mye spelling ei stønn, atte du vi’kke tru det.

Eddies Five kunne stå på plakaten på et utested i Oslo på onsdag, så i Bærum, Asker eller Sandvika på torsdag, og så på fest på lokalet fredag og lørdag.

Det var ei mer eller mindre vanlig uke, etter hvert.

Speller alt mulig

Bandet ble så populært at de skjønte det vel nesten ikke sjøl. – Vi spelte alt mulig, og det skal vi gjørra nå også, på Revetal gamle stasjon: Det var alt fra gammalrock til disco og gammaldans, det er et spenn der, kan du si.

– Vi ville ha det sånn, vi: Litt mer variasjon enn det mange av de andre banda dreiv med, vi ville ikke at alt skulle være helt likt som de andre.

– Vi ville ikke være “helt danseband”, for å si det sånn.

Stort musikalsk spenn

Eddies five spilte coverlåter av det kanskje litt mer overraskende slaget – hvert fall når det gjaldt spennet i låtvalgene; alt fra Elvis til Boney M.

Frontfigugur Eddie har med seg bassist Helge Lund, som bor oppi Ulefoss nå, men han er opprinnelig fra Tjøme, trekkspiller og tangentmann Arild Johansen fra Nykirke, pianist Roger Askjem fra Nøtterøy, trommis Ronny Trulsen fra Skoppum og gitarist Svein Erik Jansen, opprinnelig fra Våle, som nå bor i Holmestrand.

Sistnevnte var det lokale alibiet da Eddies Five tok bygda vår med storm for fem tiår siden, Svein Erik jobba som så mange andre unge karer i bygda vår på Huseby-fabrikken den gang.

Prisbelønt frontfigur

Frontfigur Edgar jobba etter hvert med mye forskjellig innafor showbiz. Blant annet jobba han som cruisemanager på flere forskjellige cruiseskip, han har kjørt Elvis-show på direktesendt TV i Nederland og England, og han har jobba mye for TV-kanaler i utlandet.

Han var hjemom en tur og deltok i TV-programmet «Med blikket mot stjernene» i 1995, der han ble beste imitator av legenden Lois Armstrong. De siste 15 åra har han vært mer her hjemme i Norge, og da har han kjørt en del drosje for en kamerat.

Det er ikke få drosjeturer han har tatt, der passasjerene kjenner ham igjen.

Musikalske sprell

– Vi har jo hørt det i alle år – spørsmålene har vært der hele tida om ikke vi kan spelle igjen. Vi er jo en del av ungdomsminnene til en generasjon. Vi har vel egentlig vært litt ivrig og løsten på det sjæl, også – men så har det aldri passa seg sånn. Før nå, forteller Edgar.

Han gir bassist Helge æren for at det skjer noe – da som nå. – Det var Helge som fikk dratt i gang bandet i første omgang, og det er han som skal ha æren for at vi kjører i gang igjen nå.

Helge fikk samla troppene for ett par år siden, og det var fullt gehør for å finne på noen musikalske sprell sammen igjen.

Endelig skjer det

Men både pandemi og sjukdom blant de etter hvert godt voksne bandmedlemmene har gjort sitt til at gjenforeninga ble utsatt både en og to ganger. Men den som venter på noe godt, venter som kjent ikke forgjeves.

Det gjelder både de i bandet og alle som vil ta turen til Revetal gamle stasjon lørdag 18. mars: – Det blir moro. Det er blitt prata på i alle tider, og endelig skjer det.

– Vi koser oss med øvinger og gamle røverhistorier.

Ingenting kan slå “ungdomsbandet”

Edgar har vært med på mye spennende i et etter hvert langt og innholdsrikt liv. I tillegg til Edgars Five har han spilt i et mer reindyrka rockeband, og han har jobba i showbiz. Men ingenting slår Edgars Five: – Det er det vi er mest kjent for her hjemme, for det er det folk husær.

– Det var 11 intensive år som amatørmusikere ved siden av full jobb. Det var jo bare for moro. Vi ble skikkelig sammensveisa og fin kameratgjeng. Ingenting kan måle seg med «ungdomsbandet», sier Edgar og ler godt sammen med resten av gjengen.

De gleder seg stort til gjenforeningskonsert og gjenforening med fansen fra pluss – minus 40 år siden. På Revetal gamle stasjon lørdag 18. mars 2023.

