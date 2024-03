Vil løfte Re bygdeungdomslag tilbake til gamle høyder

Fram til koronaen kom var det bånn gass, men etter pandemien får de ikke helt opp turtallet igjen. Denne trioen er blant de som ikke gir seg på tørre møkka og jobber iherdig for å få bygdeungdomslaget tilbake der det var, med mye moro på planen for i år.

ReAvisa får mange henvendelser fra folk, foreninger, næringsliv og andre som ønsker spalteplass i denne avisa. Behovet er mye større enn det vi klarer å møte, men akkurat denne henvendelsen fikk oss til å heve på øyebrynet:

«Hei, jeg sitter i styret i Re bygdeungdomslag, og vi skal få bygdeungdomslaget tilbake der det var igjen! Så vi vil prøve å få til et samarbeid med dere i lokalavisa!»

Jobber for et godt liv for ungdom på bygda

Meldingen kom fra Jørgen Kjærås Løvik (21), og grunnen til at vi stussa er at ReAvisa har skrivi sak etter sak om et aktivt og stort bygdeungdomslag gjennom alle år. Ikke visste vi at ståa hadde blitt en helt annen nå.

– Det er akkurat det vi må få fram. Nå må ungdommen i bygda bli med på moroa!, sier Susanne Røed Gromstad (22), leder i Re bygdeungdomslag. Hun passer på å ikke svartmale det helt, det er en hard kjerne som trofast stiller opp:

– Det er litt både og, det har vært litt vanskelig å komme i gang igjen med å få opp aktiviteten, men folka er jo der, så man må bare høre med de riktige folka for å finne de som ønsker å bidra til ei aktiv bygd.

– Vi vil opprettholde tilbudene, så folk får tid på seg til å komme seg tilbake. Det kan være litt vanskelig for flere etter korona?

Ser mindre engasjement

Re bygdeungdomslag har hele 133 medlemmer, men mange av disse har blitt inaktive. Og de nye ungdomskullene glipper, de som kanskje ikke kom seg ut under pandemien. – Vi ser det så klart og tydelig. Fram til korona var det full fart, nå er det mye mindre engasjement.

Færre folk, mindre trøkk, det er ganske så utypisk for Re generelt og bygdeungdommen spesielt. Jacob Revå (19) mener det har blitt færre ildsjeler å ta av. – Hvis ungdommen vil ha et tilbud, ha en stemme, påvirke det som skjer, så må vi få med flere.

Trioen understreker at bygdeungdomslaget er mye mer enn bare fest, fyll og fanteri: «Norges Bygdeungdomslag jobber for levende bygder og for å gi ungdommer på bygda alle muligheter», heter det.

Dette er politikk som treffer mange Re-ungdommer, i dag, akkurat som før.

– Vi er jo framtida, tross alt

Men trioen mener at forståelsen, respekten og anerkjennelsen for primærnæringene er i fall, også i Re som landbrukssted. – Det sosiale er moro, men det å kunne være med og påvirke og informere er minst like viktig.

– Vi ønsker oss et godt liv på bygda for ungdom, både oss som er unge i dag og de kommende generasjonene, sier Susanne, som forteller om et godt samarbeid med bondelagene og bondekvinnelaget opp gjennom tidene.

– Vi har en stemme gjennom bygdeungdomslaget, som blir hørt på. Vi er jo framtida, tross alt, sier Jakob og trekker på skuldrene.

– Og vi vil det samme, vi unge har bare mer moderne innfallsvinkler og kanskje et mer oppdatert syn på ting.

– Gøy og lærerikt

– At bygdeungdomslaget er mer enn bare fest, fyll og fanteri, viser jo det at vi har møter, også, viser Jørgen til. Bygdeungdomslaget arrangerer også tevlinger, det blir det også denne våren – med fest og bankett etterpå på Kulturhuset Elverhøy.

I tevlingene konkurreres det med motorsag, presisjonskjøring med traktor, kokkekamp og bordekking. – Det er veldig lærerikt og gøy å være med i bygdeungdomslaget.

– Ikke bare tevlinger, men det å ta på seg verv, lære om hvordan organisasjoner fungerer, det å kunne være med å påvirke, å få nye venner – alt sammen.

– Det er å anbefale, er Re bygdeungdomslag-trioen helt enige om.

Tilbake til gamle høyder

Men når de tenker seg om, er kanskje det sosiale likevel det aller viktigste, sier de og ler godt.

– Vi har egentlig helt greit oppmøte fortsatt på fester, men det er ikke som det var før korona, og det er heller få som vil ta ansvar.

– Det håper vi kan bli som før, med flere som vil være med igjen. Hvis ikke kan det bli dårlig med bygdeungdomslag i bygda vår.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.