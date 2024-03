Re-russen er i siste innspurt før en viktig aksjon: – Vi vil få med hele skolen og hele bygda

Russetida er mer enn bare fest, fyll og fanteri for Re-russen: – Vi går all in nå, og skal sprenge alle gamle rekorder – målet er å samle inn over 100.000 kroner til en god sak.

Ingrid Tuft Søyland (18), Lukas Wåle (18) og Oscar Holmøy (18) er tre av flere i styret for årets Krafttak mot kreft-aksjon på Re VGS. Russen går i bresjen, men i år vil de gjøre enda mer for å få med hele skolen – og hele bygda:

– Vi har ansvaret for Re: Vi vil gå fra dør til dør, vi vil stå på stand i vaffelbua på Re-torvet, og vi vil spørre om spons til bedrifter og butikker, forteller den engasjerte trioen til ReAvisa.

To viktige datoer

Datoene som er viktig å få med seg er: Lørdag 9. mars, da står Re-russen i vaffelbua på Revetal. Og søndag 10. mars, da går Re-russen på dørbank rundt i bygda vår. De kaller det bøssebærere, sjøl om de ikke lenger har bøsser.

– Alle elevene har med seg en QR-kode og vippsnummer, så alle som vil kan gi så mye de vil. Sjøl om vi ikke kommer med fysiske bøsser, så er det ålreit å ringe på og snakke med folk, forteller ungdommene.

Det setter mange pris på, å få blide ungdommer på døra, som informerer om en viktig og god sak:

Runder 100.000 kroner?

– Skolene er den største bidragsyteren til Krafttak mot kreft, vi har bidratt med over 470 millioner kroner siden oppstarten. Det er alle de små bidragene, som blir til noe så stort!

Re VGS har alltid gjort det godt og vært blant skolene med mest innsamlet per elev. Tidligere rekorder har vært oppunder 100.000 kroner.

Årets aksjonsstyre har tatt mål av seg å runde 100.000 kroner og sette ny rekord.

Viktig forskning

Pengene går til å bekjempe noe de aller fleste – hvis ikke alle – får kjenne på kroppen i løpet av livet, enten sjøl eller blant venner og familie: Kreft. Ungdommene ReAvisa snakker med, forteller at de alle har noen i familien eller kjenner noen.

– Onkelen min var på min alder nå, da han døde av kreft, forteller en av ungdommene. – Det er mange som er redde for kreft, men også de som ikke tenker noe på det.

– Begge deler er dumt, vi må tenke på det – men også tenke at verden går framover, mener Lukas.

Hele skolen – og hele bygda?

Årets inntekter går til forskning på gentesting, som kan gjøre kreftbehandling bedre tilpassa hver enkelt kreftpasient. – Dette viser jo at russen ikke bare er surr og tull.

– Vi har mye som skjer på skolen også, for aksjonen. Her har det vært «rosadagen», der alle gikk i rosa som en brystkreft-markering, det har vært kampanjer på sosiale medier som har skapt oppmerksomhet og inntekter til kreft-saken.

– Det er fint å jobbe fram mot et felles mål. Hele skolen er med på dette, vi håper hele bygda blir med også, sier en ivrig Ingrid.

Bidrag fra folk og spons fra næringslivet

Vipps-nummeret til skolens innsamling er 42 10 44, det er åpent hele året, og alt som vippses går til kreft-saken. Re-russen hadde akkurat starta på sponsor-arbeidet da lokalavisa snakka med dem tidligere i februar.

De første som svarte var Meny Revetal som sponser vaffelrøre til stand i vaffelbua og regnskapskontoret Atenti på Revetal som sponser 1.500 kroner.

Flere kommer nok etter, hvis vi kjenner det lokale næringslivet rett.

– Fint å gjøre en forskjell

– Ingen går gjennom livet uten å bli berørt av dette på en eller annen måte, sier Ingrid, og det er hele trioen enige om. – Det er jo no’ dritt, rett og slett, sier Lukas.

– Da er det veldig fint å være med på å gjøre en forskjell til det bedre, sier Oscar på vegne av hele årets russekull på Re VGS.

Trioen håper alle husker datoene 9. mars, i vaffelbua, og 10. mars, med bøssebærere.

